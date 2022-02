Mexiko – Ein Deutscher und zwei Franzosen sterben bei Busunglück in Cancún Bei einem Busunglück sind drei Europäer und fünf Mexikaner verstorben sowie 19 weitere verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu der Unfallursache des Zusammenstosses zwischen einem Bus und einem Lastwagen letzten Sonntag.

Beim Busunglück vom Sonntag wurden drei Europäer sowie fünf Mexikaner getötet. 19 weitere wurden verletzt. AFP 1 / 1

Unter den acht Toten des Busunglücks in Mexiko vom Sonntag sind ein Deutscher und zwei Franzosen. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Quintana Roo erklärte am Montag, dass auch fünf Mexikaner bei dem Zusammenstoss zwischen dem Bus und einem Lastwagen auf einer Autobahn in der Nähe des beliebten mexikanischen Ferienortes Cancún gestorben waren. Weitere 19 der insgesamt 45 Fahrgäste wurden demnach verletzt.

Mindestens zehn der Verletzten befanden sich nach Behördenangaben in einem ernsten Zustand. Die Fahrgäste waren demnach Urlauber auf dem Weg von der Stadt Mérida im Nachbarstaat Yucatán nach Cancún. Cancún ist einer der wichtigsten Touristenorte in Mexiko und beherbergt jährlich Millionen von Urlaubern.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft ermittelte noch zu den Unfallursachen und behält sich rechtliche Schritte gegen den Busfahrer, der bei dem Zusammenprall verletzt wurde, sowie den Fahrer des Lastwagens vor. Ersten Informationen zufolge stürzte der Bus um, nachdem er mit dem Lastwagen auf gerader Strecke zusammengestossen war. Der Lkw wurde demnach für Bauarbeiten an einer Bahnstrecke eingesetzt.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.