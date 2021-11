Eishockey-Spieler Edson Harlacher – Ein doppelt Ausgemusterter fängt neu an Edson Harlacher hat schon mit 18 für den EHC Kloten in der NLA gespielt. Zweimal hat er bei seinem Stammclub keinen Vertrag mehr erhalten. Jetzt nimmt der Verteidiger in Winterthur einen neuen Anlauf. Urs Kindhauser

Edson Harlacher (rechts, gegen Kaj Suter von den GCK Lions) nimmt in Winterthur einen neuen Anlauf Foto: Madeleine Schoder

Am Freitag spielt der EHC Winterthur in Kloten. Die Chancen des Underdogs auf Punkte sind zwar klein, aber er kommt nach zwei Siegen de suite gegen Biasca in guter Stimmung und mit viel Selbstvertrauen in die Stimo Arena. Aufs Eis geführt werden die Winterthurer von Edson Harlacher als Captain. Der Sohn einer angolanischen Mutter und eines Schweizer Vaters ist erst 25 Jahre alt, hat aber schon eine lange Eishockey-Geschichte hinter sich. Vor allem in Kloten.

EHC Kloten – EHC Winterthur Infos einblenden Stimo Arena. Freitag, 26. November, 19.45

Harlacher ist in Bülach aufgewachsen und war auf Fussball fixiert. Zum Eishockey gelockt wurde er durch einen Brief des EHC Bülach, der auf seine Hockeyschule aufmerksam machte. «Meine Eltern wollten, dass ich etwas mache», erklärt er. «Dann hat es mich voll gepackt.» Da war er vier Jahre alt. Mit zwölf wechselte er zu Kloten. Die Karriere verlief nach Plan. Der Verteidiger absolvierte über 100 Länderspiele in den Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften und debütierte als 18-Jähriger im NLA-Team Klotens.