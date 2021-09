«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Dorf, vorbereitet auf die Katastrophe In Kandersteg im Berner Oberland droht ein Bergsturz. Innerhalb von 48 Stunden muss das Dorf jederzeit evakuiert werden können. Wie ist das Leben an einem Ort, der nur eine ungewisse Zukunft kennt? Laura Bachmann , Mirja Gabathuler als Host , Cyrill Pinto als Gast

Zum Schutz des Dorfes wurden in Kandersteg Betonverbauungen Richtung Bergen gebaut. Alle anderen Baupläne unterliegt strengen Vorschriften und Verboten. Foto: Raphael Moser

In Kandersteg ist der Berg in Bewegung. Felsmassen so gross wie acht Cheopspyramiden, insgesamt 20 Millionen Kubikmeter Gestein, drohen am «Spitzen Stein» abzustürzen. Wann der Bergsturz eintreten wird, kann niemand sagen. Morgen, in einer Woche, in einem Jahr? «Wir wissen es nicht.», sagen die Geologen, die Ingenieure und die Fachleute des Kantons, von denen es im Dorf am Fuss des drohenden Berges nur so wimmelt.

Kandersteg ist vorbereitet auf den Bergsturz. So gut wie es geht. Der Fels wird Tag und Nacht überwacht von über 100 aktiven Messungsgeräten im Alpenraum. 48 Stunden Vorwarnzeit geben die Fachexperten dem Dorf um Mensch und Tier in Sicherheit zu bringen. Am Taleingang wurden für 11,2 Millionen Franken Sechs Meter hohe Schutzwälle erreichtet. Aber wenn der ganze Berg kommt, dann nützen auch die nichts.

Trotz ständiger Bedrohung lebt das Dorf, so normal, wie es halt geht. Familien ziehen Kinder gross, Menschen gehen zur Arbeit und tausende Touristen besuchen täglich den Oeschinensee oberhalb von Kandersteg, der zum Unesco-Weltnaturerbe gehört.

Wie ist das Leben in einem Dorf in dem täglich die Katastrophe droht? Und was hat es mit dem Klimawandel zu tun das an immer mehr Orten in der Schweiz Bergstürze möglich werden?

Diese Fragen beantwortet Cyrill Pinto, Redaktor der SonntagsZeitung, in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des TagesAnzeigers und der Redaktion Tamedia. Pinto hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht. Gastgeberin und Fragestellerin ist Mirja Gabathuler.

