Generalversammlung – Ein erfolgreiches 2022 für die Bezirkssparkasse Dielsdorf Die Generalversammlung der Bezirkssparkasse Dielsdorf (BSD) vom Samstag, 15. April, war ein grosser Erfolg. Bezirkssparkasse Dielsdorf

Rund 430 Personen und damit knapp die Hälfte aller Genossenschafterinnen und Genossenschafter folgten der Einladung und fanden sich ab 15 Uhr in der Tolba Factory in Rümlang ein. VR-Präsident Adrian Zumstein leitete zusammen mit CEO Dominic Böhm die Versammlung. Sämtliche Traktanden wurden mit grossem Mehr angenommen.

Die Präsentation der Geschäftszahlen stiess auf reges Interesse. Die Kundengelder nahmen im Berichtsjahr erneut um 4.5 Prozent zu, das Hypothekenvolumen konnte gar um satte 6.8 Prozent gesteigert werden. Die Bilanzsumme beträgt per Jahresende rund 1.7 Milliarden. Dominic Böhm veranschaulicht das kontinuierliche Wachstum der letzten Jahre – eindrücklich, die Bank ist heute dreimal so gross wie damals im Jahr 2006.

Auf Spekulation wird verzichtet

Er erläutert den Genossenschaftsmitgliedern auf verständliche Weise, wie sich die Bezirkssparkasse Dielsdorf refinanziert und verweist dabei auf den stabilen und sehr hohen Deckungsgrad der Kundenausleihungen mit Kundengeldern. Die kurze Analyse der Erfolgsrechnung macht offensichtlich: Die Bank betreibt das klassische Zinsdifferenzgeschäft sehr erfolgreich und mit einem gesunden Risikoappetit. Auf jegliche Spekulation wird als Regionalbank und Genossenschaft bewusst verzichtet.

Frau Dr. Brigitte Maranghino-Singer aus Siglistorf wird mit einem sehr guten Wahlresultat von 97 Prozent Ja-Stimmen neu in den Verwaltungsrat gewählt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem äusserst fundierten Fachwissen im Bereich Banking und Finance ergänzt sie den bisherigen Verwaltungsrat optimal.

Persönliche Beratung bleibt Erfolgsfaktor

Die BSD blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das starke Wachstum im Bereich der Kundengelder zeigt, dass die Bank in der Region sehr grosses Vertrauen geniesst. Dafür sei all den Kundinnen und Kunden gedankt – und natürlich den Mitarbeitenden, die dieses Vertrauen jeden Tag rechtfertigen. Die Bank lebt ihre genossenschaftlichen Werte und verzichtet daher bewusst auf eine kurzfristige Gewinnmaximierung – im Vordergrund steht eine mehrwertorientierte Kundenberatung und nachhaltige Betreuung. Der grosse und nachhaltige Erfolg gibt der Bezirkssparkasse Dielsdorf recht: Persönliche Beratung und Betreuung vor Ort bleibt auch in einer modernen Welt der Erfolgsfaktor.

Im Anschluss an den statutarischen Teil präsentierte Dominic Böhm, was die BSD, ihre Kunden und die Region im abgelaufenen Geschäftsjahr sonst noch alles bewegte. Im Rahmen der Präsentation konnten sich die Teilnehmer einbringen und ihre Meinung mittels Abstimmungsgeräten aktiv kundtun. Ein schönes Unterhaltungsprogramm und das hervorragende Abendessen rundeten den gelungenen Anlass ab.

