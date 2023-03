Super League: St. Gallen - GC – Ein Erfolgserlebnis für GC – aber Aufsteiger Winterthur lauert Die Grasshoppers verschaffen sich mit einem Punkt in St. Gallen etwas Luft. Aber nächste Woche kommt es zum Direktduell mit dem FCW. Marcel Rohner

Stürmer im Netz, Ball auch: Guilherme Schettine sorgt gegen den FC St. Gallen für die frühe GC-Führung. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge holen die Grasshoppers am Sonntagnachmittag wieder einen Punkt. Gegen den FC St. Gallen spielen sie 1:1, weil sie in der ersten Halbzeit gut stürmen und in der zweiten gut verteidigen. Es ist ein Punkt, der GC zwar etwas Luft gibt, aber nicht verhindert, dass der FC Winterthur den Rekordmeister nächstes Wochenende mit einem Sieg im Letzigrund überholen kann.

Die Grasshoppers haben ihre ersten Chancen, da ist gerade einmal eine Minute vorbei. Erst scheitert Bendeguz Bolla freistehend vor Goalie Lawrence Ati Zigi, dann köpfelt Renat Dadashov nach einem Eckball knapp daneben. In der fünften Minute schliesslich macht Guilherme Schettine das 1:0, als er nach einem Pass von Hayao Kawabe frei vor Zigi auftaucht und diesen mit einem Lob bezwingt.

Das Telegramm Infos einblenden St. Gallen – GC 1:1 (1:1)

Kybunpark. – 18’484 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 5. Schettine 0:1. 33. Karlen 1:1.

GC: Moreira; Seko, Loosli, Ribeiro; Bolla (74. Hara), Abrashi, Kawabe, Schmid; Shabani (63. Pusic), Dadashov (63. Morandi), Schettine (86. Jeong).

Bemerkungen: GC ohne Ndenge (krank), Momoh (verletzt) und Herc (gesperrt)



Zur Pause sagt GC-Sportchef Bernt Haas: «Die Mannschaft lebt.» Sie zeigt in St. Gallen tatsächlich einen guten Auftritt, hat noch mehr Chancen, lässt aber auch einiges zu. Nach 45 Minuten steht es deswegen 1:1, Grégory Karlen trifft, sein Schuss wird von Hayao Kawabe leicht abgelenkt, darum hat GC-Goalie André Moreira keine Chance, ihn zu halten.

In der zweiten Halbzeit haben die Grasshoppers erneut gute Chancen, in Führung zu gehen, einmal scheitert Noah Loosli knapp, auch der eingewechselte Giotto Morandi hat eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite stehen die Gäste aus Zürich sicher und kommen mit den Angriffen der St. Galler gut zurecht. Es ist am Ende ein gerechtes Unentschieden – nur bringt es niemandem wirklich viel.

