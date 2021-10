Kommentar zu den Unia-Finanzen – Ein erster Schritt, weitere müssen folgen

Die Unia unter Chefin Vania Alleva besitzt ein riesiges Vermögen, ein grosser Teil davon sind Immobilien. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Unia machte erstmals Zahlen zu ihrem Vermögen publik. Sie sitzt auf 836 Millionen Franken.

Es ist gut, dass die Unia nun Zahlen zu ihrem Geschäftsgang veröffentlicht. Doch dazu rang sich die Gewerkschaft erst nach starkem medialem und politischem Druck durch. Wer die Fakten anschaut, kann gut erkennen, wieso die Unia sich bisher darüber ausschwieg: Ein solch hohes Vermögen wird unweigerlich zum Kritikpunkt – intern wie extern.

Störend ist, dass die Unia noch immer nicht vollständig transparent ist.

Nicht alle Mitglieder dürften goutieren, dass die Unia ein solch grosses Vermögen hat, das die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am Ende mit ihren Mitgliedsbeiträgen mitfinanzieren. Und politische Gegner dürften mit Genuss aus dem Geschäftsbericht zitieren, wenn die Unia das nächste Mal einen Feldzug gegen das Grosskapital startet.

Störend ist vor allem, dass die Unia noch immer nicht vollständig transparent ist. So weist sie nicht separat aus, ob die Unia aus ihren Aktivitäten in den paritätischen Kommissionen tatsächlich keinen Gewinn erzielt. Dieser Vorwurf kommt immer wieder auf – genauso beharrlich bestreitet das die Gewerkschaft. Ebenfalls fehlt weiterhin Transparenz in Bezug auf die Führung der Arbeitslosenkasse.

Das ist von Bedeutung, weil diese paritätischen Kommissionen nicht nur von Mitgliedern der Unia bezahlt werden. Sondern sie werden aus Pflichtabgaben von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden alimentiert. Bei der Arbeitslosenkasse kommt erschwerend hinzu, dass sie öffentliche Gelder bezieht. Entsprechend wichtig wäre gerade dort mehr Transparenz.

Daher müssen auf den ersten Schritt der Unia weitere folgen. Allerdings ist die Unia nicht die einzige Organisation, die hier noch Luft nach oben hat. Dies gilt für andere politische Organisationen genauso, gerade auch für die Arbeitgeberseite.

Denn Transparenz über Geldflüsse und Vermögen erhöht die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure. So würde nicht zuletzt auch offenbar, wer über wie viel Macht in der hiesigen Politik verfügt.

Philipp Felber-Eisele ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Er berichtet über Wirtschaftspolitik direkt aus Bundesbern. Der Germanist und Historiker ist seit 2019 bei Tamedia als Journalist tätig.

