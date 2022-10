Art to Fight Gym in Bachenbülach – Ein fairer Kampf auf Augenhöhe Die 16-jährige Suraj Burri hat sich am 1. Oktober den Titel «Amateur Schweizermeisterin K1» gesichert. Fabienne Schmid, Art to Fight Gym

Trotz KV-Lehre mehrmals pro Woche im Gym: Suraj Burri hat sich kürzlich den Titel «Amateur Schweizermeisterin K1» erkämpft. Foto: PD

Das Art to Fight Gym existiert nun schon seit über 12 Jahren im Zürcher Unterland, dies unter der stetigen Leitung von Trainerin Kassi Schmid. Das Gym fördert aktuell vor allem junge Nachwuchstalente. Suraj Burri, eine 16-jährige hoch motivierte junge Frau, trainiert regelmässig seit vielen Jahren den Kampfsport K1. Obwohl sie vor kurzem eine Lehre im KV begann, trainiert sie drei- bis viermal in der Woche Muay Thai. Am 1. Oktober bestritt Suraj Burri an der Fight Night in Volketswil einen Schweizermeister-Titelkampf.

Sportlich-fairer Kampf

Nach einer Aufwärmphase in der jeweiligen Garderobe jeder Kämpferin, betraten die beiden den Ring in der Mitte der grossen Sporthalle. Das Startsignal ertönte, motivierende Rufe ausserhalb des Kampfringes prasselten durch die mit hunderten von Zuschauern besetzte Sporthalle. Es war ein spannender Kampf zwischen zwei hervorragenden Kämpferinnen, welche sich auf Augenhöhe begegneten. Beide Kämpferinnen präsentierten den Punkterichtern einen sportlich-fairen Kampf. Suraj Burri tangierte ihre Gegnerin mit diversen gezielten Schlägen und Tritten, schützte sich zeitgleich vom Angriff der Gegenseite.

Respekt für Gegnerin

Nach intensiven drei Runden à zwei Minuten war der Kampf vorüber. In der Halle wurde es leise, während die beiden Kämpferinnen in der Mitte des Ringes auf das Ergebnis der Punkterichter warteten. Dann war es soweit. Über den Lautsprecher wurde die Siegerin Suraj Burri gekürt. Sie bedankte sich noch im Ring für den ausgezeichneten Kampf bei ihrer Gegnerin sowie bei deren Trainer und zeigte ihnen ihren Respekt. Nachdem Suraj Burri mit dem Titel «Amateur Schweizermeisterin K1 im Verband WKU» ausgezeichnet wurde, verliess sie, sichtlich erfreut über ihren Erfolg, den Ring. Mit ihr feierte ihre Trainerin Kassi Schmid, ihre Familie, Freunde sowie gefühlt tausende Fans in der vollen Sporthalle Gries in Volketswil.

