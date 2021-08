Kampf gegen Jugendkriminalität – Ein falsches Wort, und Julian schlägt zu, dass der Kiefer bricht Die Jugendgewalt in Zürich ist auf einem neuen Höchststand. Wie geht man mit kriminellen Minderjährigen um? Einblick in die Akten der Jugendanwaltschaft. Lisa Aeschlimann

In den letzten Monaten kam es hier immer wieder zu Schlägereien unter Jugendlichen: Zürcher Seepromenade am Wochenende. Foto: Thomas Egli

Julian sitzt 2016 das erste Mal vor dem Jugendanwalt. Da ist er 13. In der Schule hat er Geld geklaut und eine Mitschülerin bedroht – aus Angst, sie verpetze ihn bei der Lehrerin. Eine Dummheit von ihm. Es tue ihm leid, sagt er in der Einvernahme in Bülach. Der Jugendanwalt verpflichtet ihn zu einer sogenannten persönlichen Leistung – einem Arbeitseinsatz von 3 Tagen.

Mit 15 stiehlt er das Töffli seines Freundes, um schneller zu Hause zu sein. Er hat keine Fahrprüfung. Die Polizei erwischt ihn, weil er ohne Helm mitten über einen Kreisel fährt. Zu Fuss wären es zehn Minuten gewesen. Zwei Tage persönliche Leistung.