Neues Stück – Ein fantasievolles Märchen zwischen Hof und Hirtenstall Das Atelier Kunterbunt spielt das Stück «Die junge Königin» im Teatro Dalla Piazza in Dielsdorf.

Einblick in die Proben des Kindertheaters. Foto: PD

Mit über 60 Kindern zwischen 5 und 14 Jahren zeigt die Theaterschule Kunterbunt ab Ende März das prachtvolle Märchen «Die junge Königin», basierend auf den Ideen der Kinder und sehr frei nach Oscar Wilde.

Seit 1998 bietet das Atelier Kunterbunt Theater- und Kunstkurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Einer der Höhepunkte ist dabei die alljährliche Aufführung der Kinderkurse, wobei das Miteinander und die gegenseitige Unterstützung aller Beteiligten im Zentrum stehen.

Improvisation war gefragt

Für die diesjährige Jahresaufführung wurden die teilnehmenden Kinder eingeladen, die Geschichte und die Figuren des Stücks durch Improvisationen mitzuentwickeln. Entstanden ist ein spannendes und fantasievolles Märchen voller Fabelwesen, zwischen Hof und Hirtenstall, zwischen Traum und Wirklichkeit, Schein und Sein: Der König liegt auf dem Sterbebett. Sein letzter Wille ist es, seinen Titel an seine Enkelin Arianna zu vererben. Nur, diese ist seit ihrer Geburt spurlos verschollen.

Was zählt eigentlich im Leben?

Am Hofe tobt ein Machtkampf um den Thron. Prinzessin Arianna fällt den Intrigen zum Opfer und wird noch bei der Geburt entführt. Statt im Königsschloss wächst sie in ärmlichen Verhältnissen als Hirtentocher auf. Doch dann wird sie eines Tages wie durch ein Wunder von den Spähern des Königs gefunden. Warum haben einige so viel und andere so wenig? Braucht es prunkvolle Kleidung, Gold und Edelsteine, um eine gute Königin, oder eher, ein guter Mensch zu sein? Oder zählen doch eigentlich ganz andere Dinge?

Was braucht es, um ein guter König zu sein? Die Kinder proben ihr neuer Theaterstück. Foto: PD

