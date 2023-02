Unihockey-Erfolge – Ein fast perfektes Playoff-Wochenende für die Jets Kloten-Dietlikons Frauen starten in ihre Best-of-7-Viertelfinalserie gegen die Red Ants Winterthur mit zwei knappen Siegen. Und die Jets-Männer setzen sich gegen Lok Reinach in der Belle 7:3 durch. Peter Weiss

Den entscheidenden Schritt voraus: Celine Stettler (rechts) und ihre Jets-Teamkolleginnen in den ersten beiden Partien der Playoff-Derbyserie gegen Vivien Kühne und die Red Ants Winterthur. Foto: Fabrice Duc

24 Stunden nach ihrem knappen 5:4-Heimerfolg im Spiel 1 ihrer Playoff-Viertelfinalserie gegen ihre alten Rivalinnen von den Red Ants Winterthur schienen die Jets in der Winterthurer Sporthalle Oberseen bis kurz vor Schluss auf einen souveränen Sieg ohne jeden Zitter-Moment hinzusteuern. Captain Andrea Gämperli sorgte bereits in der 3. Minute für die Führung der Titelverteidigerinnen. Vor 155 Fans baute Laila Ediz den Vorsprung noch vor der ersten Pause (18.) auf 2:0 aus Gästesicht aus. Marcia Wick, die Ediz den Pass dazu gespielt hatte, durfte sich in der 37. Minute selbst als Torschützin zum 3:0 feiern lassen. Danach passierte lange Zeit nichts, was im Matchblatt Niederschlag fand.

Red Ants Winterthur - Kloten-Dietlikon Jets 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) Infos einblenden Oberseen, Winterthur. – 155 Zuschauer. – SR Jung/Petros. – Tore: 3. Gämperli (Piispa) 0:1. 18. Ediz (Wick) 0:2. 37. Wick (Larsson) 0:3. 59. Schmuki (Hohl) 1:3. 60. (59:24) Krausz 2:3. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Red Ants Winterthur, keine gegen Kloten-Dietlikon Jets

Rund drei Minuten vor Spielende rief dann aber das Red-Ants-Coachduo Steven Tsao/Andrina Hirschi seine Spielerinnen zum Time-Out zusammen – und schien die richtigen Worte zu finden. Denn in der 59. Minute traf Vanessa Schmuki zum 1:3. Und 80 Sekunden später gelang Sina Krausz gar der Anschlusstreffer zum 2:3. Zu mehr reichte es den Winterthurerinnen in den verbleibenden 36 Sekunden bis zur Schluss-Sirene zwar nicht mehr. Doch die plötzliche, finale Aufholjagd sollte den Jets eine Warnung für die nächsten Spiele sein.

Weiter gehts in der Derby-Serie am kommenden Samstag um 19.00 Uhr. Mit einem Erfolg in der Klotener Sporthalle Stighag sowie tags darauf in Oberseen zögen die Jets auf dem schnellstmöglichen Weg in die Vorschlussrunde ein.

Ende gut, alles gut

Die Männer der Kloten-Dietlikon Jets hatten indes am Samstag die Chance vergeben, mit einem Auswärtssieg ihre Playoff-Viertelfinalserie in der NLB gegen den Qualifikations-Fünften Lok Reinach für sich zu entscheiden. Nach der 6:7-Niederlage nach Verlängerung im Spiel 4 hielten die favorisierten und ambitionierten Jets tags darauf in der alles entscheidenden fünften Partie jedoch dem Druck stand und setzten sich mit 7:3 relativ klar durch. Nur gerade zu Beginn der Belle schien die knappe Niederlage vom Vorabend nachzuhallen. Denn Thomas Vojtisek brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung. Rund sechs Minuten später erzielte Rodrigo Hitz dann aber vor 191 Fans in der Klotener Sporthalle Stighag den Ausgleich.

Kloten-Dietlikon Jets - UHC Lok Reinach 7:3 (1:1, 3:0, 3:2) Infos einblenden Stighag, Kloten. – 191 Zuschauer. – SR Crivelli/Rampoldi. – Tore: 4. Vojtisek 0:1. 10. Hitz (Kaarre) 1:1. 24. Wüst (Renold) 2:1. 30. Burri (Hitz) 3:1. 36. Hitz (Kaarre) 4:1. 45. Jaunin (Bergström) 5:1. 45. Burri (Kaarre) 6:1. 53. Vojtisek 6:2. 57. (56:17) Rinefalk 6:3. 57. (56:44) Vitali 7:3. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten-Dietlikon Jets, 1-mal 2 gegen Reinach.

Nach der ersten Pause dominierten die Unterländer das Geschehen und zogen mit drei Toren durch Michel Wüst, Jan-Peter Burri und abermals Hitz innert zwölf Minuten davon. Ein Doppelschlag mit zwei Toren von Jets-Urgestein Yannick Jaunin und Jan-Peter Burri innert 23 Sekunden brachte in der 45. Minute dann das vorentscheidende 6:1. Danach gelangen den Gästen zwar noch zwei Treffer, doch näher als auf drei Tore kamen sie nicht mehr heran. So ging eine, vor allem in der Halle der Aargauer, umkämpfte Viertelfinal-Serie ohne Zittern zugunsten der Kloten-Dietlikon Jets zu Ende.

