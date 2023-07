Leichtathletik-SM – Ein Favoritensieg und zwei Premieren für Unterländer An den Schweizer Meisterschaften in Bellinzona haben auch Leichtathleten aus dem Zürcher Unterland Akzente gesetzt. Jörg Greb

Eine Klasse für sich war Jonas Raess an den Schweizer Meisterschaften in Bellinzona über 5000 m. Davide Agosta (Keystone)

Am Titelgewinn von Jonas Raess (LC Regensdorf) gab es eigentlich schon vor dem Startschuss des 5000-m-Rennens nichts zu zweifeln. Zu überlegen präsentierte sich der 29-Jährige nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den letzten Jahren – über 5000 m und 3000 m und 10 000 m. Eindrücklich war darum nicht der Titelgewinn, sondern die Art und Weise wie er zustande kam.

Raess strebte ein schnelles Rennen an. Er nahm das Heft resolut in die Hand und schlug im Alleingang einen hohen (und regelmässigen) Rhythmus an. Nach einer «Einstimmungsrunde» lief er 4600 m allein voraus. Die Überlegenheit zeigte sich eindrücklich. Auf dem letzten Drittel der Distanz hatte er auch ständig überrundete Widersacher (aussenrum mit Umwegen) zu überholen.

Raess nahm es gelassen: «Ich sehe meine Leistungsentwicklung und die gute Form bestätigt, und dieses Rennen hat mir viel Spass bereitet.» Mit 13:44,00 Minuten stellte er einen Meisterschaftsrekord über diese Distanz auf. Nach dem Rennen ist er wieder in nach St. Moritz ins Höhentraining zurückgereist. Dort will er mit seinen internationalen Trainingskollegen die zweieinhalb Wochen bis zu den Weltmeisterschaften für den Feinschliff nutzen. Die WM-Teilnahme übers World Ranking scheint – auch dank dem Meisterschaftsrennen und den dabei errungenen Punkten – gesichert.

Yirga und Zurfluh laufen zu Silber

Weit überraschender kamen die beiden ersten Silbermedaillengewinne für Silas Zurfluh vom LC Regensdorf über 1500 m sowie von Nahom Yirga (Bassersdorf/LC Zürich) über 400 m Hürden. Bei Yirga, dem 21-Jährigen handelte es sich um den grössten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Dennoch empfand er auch Wut. Seine Erklärung: «Ich hätte mutiger laufen sollen.» Vielleicht hätte sich so der Abstand zu Sieger Julien Bonvin schliessen lassen.

Mit seiner persönlichen Bestzeit von 49,68 Sekunden fehlten ihm im Ziel lediglich 21 Hundertstel zum Titel. Kein Thema stellte für ihn die Belastung der letzten beiden Wochen mit U-23-EM und SM dar: «Die Müdigkeit ist reine Kopfsache.» Yirga hofft, dass er sich in den kommenden Wochen weiter steigern kann.

Keine echte Chance auf Gold hatte Silas Zurfluh. Dennoch sagte der 22-Jährige: «Ich wollte mich gedanklich nicht einschränken, ich hatte auch das Sieg-Szenario im Kopf.» Kaum war das Rennen gestartet, überraschte es ihn wenig, dass Serienmeister Tom Elmer zusammen mit Tempomacher Michael Curti ein für ihn zu hohes Tempo anschlug. Seine Zurückhaltung bewährte sich. Im Schlussspurt setzte er sich gegen den Berner Pascal Furtwängler hauchdünn (um 12 Hundertstel) durch. «Ein wirklich cooles Rennen», freute er sich. Mit seinen 3:43,45 Minuten büsste er schliesslich auf Elmer gut sieben Sekunden ein.

