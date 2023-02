Turnerchränzli – Ein Fernsehabend mit 500 Freunden In Weiach fand am ersten Februarwochenende nach einer dreijährigen Pause wieder ein Turnerchränzli statt. Turnverein Weiach

Die fünf Freunde auf dem Sofa zappten gemeinsam mit dem Publikum durch das Fernsehprogramm. Foto: PD

Das Motto «TV Weych» versprach einen unterhaltsamen Abend vor der Flimmerkiste. Die fünf Freunde auf dem Sofa zappten sich gemeinsam mit dem Publikum durch das Fernsehprogramm und sorgten auch selbst für einige lustige Szenen. Gezeigt wurden diverse turnerische sowie getanzte Reigen von unterschiedlichen Vereinen aus dem Dorf. Mittendrin zeigten die beiden Gastvereine aus Glattfelden und Niederweningen ihr Können am Stufenbarren. Neben alten Klassikern wie «Bezaubernde Jeannie», «Pingu» und «Men in Black» wurden auch brandneue Formate vorgestellt. Dafür gründete der Turnverein kurzerhand den Sender WRF – Weych Radio und Fernsehen. Das Showprogramm sowie die Festwirtschaft gingen glatt über die Bühne und sorgten so für durchwegs positive Rückmeldungen.

