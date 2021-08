Neues Weinfestival in Zürich – Ein Fest, bei dem auch Weinbanausen willkommen sind Junge Weinfreaks trommeln demnächst in der Binz 18 Schweizer Winzerinnen und Winzer zusammen. Das Planscher-Festival möchte Wein allen zugänglich machen. Claudia Schmid

Weinbloggerin Madelyne Meyer und Winzer Alain Schwarzenbach bei einem Glas Räuschling im Gartenrestaurant Binz & Kunz, wo die alternative Weinmesse stattfinden wird. Foto: Dominique Meienberg

Madelyne Meyer bezeichnet in ihren Weinkursen die Tempranillo-Traube schon mal als «Johnny Depp im Film ‹Pirates of the Caribbean›», weil die Sorte Aromen von Leder und Tabak aufweist. Oder die 32-Jährige wechselt ins Schauspielfach, rollt ängstlich mit den Augen und verwandelt sich vor den Kursteilnehmerinnen in eine Traube, die Angst hat, verdrückt zu werden. So erklärt sie die Methode der direkten Pressung. Die Ausbauphase bezeichnet sie als «Yogastunde» – «wenn der Wein sich in Fässern oder Tanks entspannen, zu sich finden und Atemübungen machen kann».