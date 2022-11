75-Jahre-Jubiläum – Ein Fest der Superlative für die Armbrustschützen Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für das im kommenden Jahr stattfindende Jubiläums-Schützenfest «75 Jahre Armbrustschützenverein Rümlang». Markus Roth, ASV Rümlang

Das OK präsentiert sich stolz im speziell für das Fest gefertigten Outfit. Foto: PD

Vom 16. bis 18. Juni und vom 23. bis 25. Juni 2023 wird Rümlang zum Zentrum der Armbrustschützinnen und Armbrustschützen in der Schweiz. Das Organisationskomitee hat seine Arbeit bereits vor einigen Wochen aufgenommen und arbeitet intensiv an den Vorbereitungen für den Grossanlass. «Wir wollen für die ganze Armbrustschützenfamilie ein Schützenfest ausrichten, das allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch den Gästen und Zuschauern lange in Erinnerung bleiben soll», sagt der sichtlich motivierte OK-Präsident Roland Steinemann (Rümlang). «Und wie die Bezeichnung Schützenfest ja schon sagt, soll es ein Fest und gleichzeitig ein toller Wettkampf für die Armbrustschützinnen und Armbrustschützen aus der ganzen Schweiz werden.»

Hochdotierter Gabentempel

Das Schiessprogramm beziehungsweise das Stichangebot darf sich sehen lassen. «Wir haben für alle etwas. Unser Highlight wird natürlich unser Jubiläumsstich sein, bei dem wir den Teilnehmenden einen Gabentempel zur Auswahl stellen, der sich sehen lassen kann», erklärt der für den Schiessbereich zuständige Daniel Hinnen (Rümlang). «Wir rechnen damit, dass sich der Wert des Gabentempels auf mindestens 15000 bis 20000 Franken belaufen wird. Und der Gewinner des Jubiläumsstiches, der auf Scheiben mit der 100er-Wertung geschossen wird, darf sich auf eine StoneBow 30m-Matcharmbrust freuen», ergänzt Peter Hinnen (Rümlang), der für das Sponsoring und die Gaben des Jubiläumsstiches zuständig ist.

Schweizweites Teilnehmerfeld

Die Rümlanger sind darauf vorbereitet, Armbrustschützinnen und Armbrustschützen aller Alterskategorien aus der ganzen Schweiz auf dem Schiessplatz begrüssen zu dürfen. «Unsere Infrastruktur ist modern und top gewartet. Wir sind bereit und unser Ziel ist es, rund 400 Sportlerinnen und Sportler – wobei es auch mehr sein dürfen – aus der ganzen Schweiz willkommen zu heissen und wünschen schon heute allen unseren Gästen möglichst viele Zentrumstreffer», sagt OK-Präsident Steinemann.

