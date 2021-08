Fund am Greifensee – Ein Fisch so gross wie ein Mensch Am Greifensee wurde am Wochenende ein Riesen-Wels tot angeschwemmt.

Andy Oppliger und der tote Wels: Der Fisch war über zwei Meter lang. Foto: PD

Ursi Ingold und Andy Oppliger sind Saisoncamper auf dem Campingplatz in Maur am Greifensee, und dort hörten sie am Samstag, dass angeblich ein grösserer Fisch tot im Wasser treibe. Mit ihren Stand-up-Paddles machten sie sich auf den Weg – und fanden im Schilf tatsächlich einen Riesen-Wels. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Oppliger. Das Paddel, das er auf dem Beweisfoto hält, sei auf eine Länge von 195 cm eingestellt gewesen. «Und der Wels überragte mein Paddel um ein grosses Stück. Ich würde ihn daher sicher auf knapp zweieinhalb Meter schätzen», sagt er.