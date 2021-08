Serie: Weiler im Unterland – Ein Fleckchen Erde für Ruhesuchende, Schnapsfans und Sternengucker 107 Meter über der boomenden Stadt Bülach liegt Eschenmosen. Vom Weiler geniessen Ausflügler einen überraschenden Weitblick. Dies ist aber nicht der einzige Grund für einen Besuch. Daniela Schenker

Blick auf Bülach vom Weiler Eschenmosen. Foto: Sibylle Meier

Bei unserem ersten Besuch in Eschenmosen empfängt uns vor allem Ruhe. Die Menschen, die wir ansprechen, sind freundlich – aber wortkarg. Bergler eben, denken wir. Immerhin liegt der Weiler 107 Höhenmeter oberhalb der Stadt Bülach, zu der er gehört. Wer dort wohnt, ist es zwar gewohnt, dass Fremde durch den Weiler spazieren, liegt dieser doch direkt an der beliebten Wanderroute von Bülach nach Embrach-Rorbas. Aber Auskunft geben und erst noch für die Zeitung: lieber nicht.

Zeichen einer landwirtschaftlich geprägten Vergangenheit. Foto: Sibylle Meier

Der ehemalige Dorfbub

Also versuchen wir es beim nächsten Anlauf mit telefonischer Voranmeldung. Wenn einer dieses Fleckchen Erde kennt, dann Hans Erismann. Seine Familie betreibt eine Schnapsbrennerei in vierter Generation. Seit acht Generationen leben die Erismanns hier. Dank seiner Familie – so habe es ihm mindestens sein Vater erzählt – sei das gebrannte Wasser aus Eschenmosen bis ins Weisse Haus gelangt. Ein Schweizer Botschafter namens Erismann soll es als Gastpräsent dorthin gebracht haben.