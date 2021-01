Am Montag hätte das WEF begonnen – Ein Flughafen-Rundgang in WEF-losen Zeiten Was bedeutet der Wegfall des Weltwirtschaftsforums für die Flughafenregion? Wir haben uns umgehört. Sharon Saameli , Christian Wüthrich

Der Kontrast der Spotterplätze zwischen heute und während der WEF-Tage der letzten Jahre könnte krasser nicht sein. Fotos: Balz Murer / Raisa Durandi, Montage: sam

25. bis 29. Januar 2021: Dieses Datum hatten die Polit- und Wirtschaftsgrössen dieser Welt für ihre jährliche Reise nach Davos bereits dick angestrichen. 2500 bis 3000 Personen zog das Weltwirtschaftsforum (WEF) jeweils nach Davos – viele stiegen jeweils am Flughafen Zürich um und reisten per Limousine oder Helikopter in die Berge. Doch die Pandemie machte auch diesem Grossanlass einen Strich durch die Rechnung. So findet das WEF heuer nicht einmal hierzulande, sondern im Mai in Singapur statt.

Punkto Sicherheit war das WEF je länger, desto mehr zu einem Monsteranlass geworden. Auch für die Kantonspolizei Zürich. Dort tönts nach der Verlegung nach Asien derzeit aber viel weniger entspannt, als anzunehmen wäre. «Wir teilen Ihre Einschätzung nicht, dass ‹grad nicht so viel los ist›», antwortet die Medienstelle der Kapo Zürich auf Anfrage. Auch in Corona-Zeiten sei man für die Sicherheit am Flughafen und im ganzen Kanton zuständig, verfolge Straftäter und sei im Verkehr unterwegs, um bei Unfällen rasch Hilfe leisten zu können. Deshalb gebe es für die Kapo nun keine «Pause».