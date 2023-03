Wie in alten Zeiten – Ein fröhliches Treffen der früheren Champions Auf Initiative des Ex-Radprofis Walter Baumgartner aus Weiach trafen sich kürzlich rund 30 ehemalige Radrennfahrer und ein paar Radsportfreunde im Restaurant Neuhof in Bachs zu einer Tavolata. Walter Bäni

Die früheren Radrennfahrer genossen das Zusammensein . Fotos: PD

«Es sind schon einige Jahre ins Land gezogen, viele frühere Radrennfahrer haben sich seit dem Abschluss ihrer Karriere nicht mehr gesehen», so begründete Walter Baumgartner seine Idee. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die Adressen oder Telefonnummern der ehemaligen Champions ausfindig zu machen, erklärte der mehrfache WM-Medaillengewinner weiter. Aber Baumgartners Arbeit machte sich bezahlt, seine Einladung stiess auf grosse Begeisterung. Vier ehemalige Weltmeister (Urs Freuler, Xaver Kurmann, Peter Steiger und Albert Zweifel) waren zugegen, dazu zahlreiche Schweizer Meister und weitere Radsportgrössen aus längst vergangenen Zeiten. Manche hatten sich tatsächlich seit vierzig oder mehr Jahren aus den Augen verloren, entsprechend gross war die Wiedersehensfreude. «Weisch no», dieser Satz war unzählige Male zu hören, wenn wieder eine Anekdote von früher zum Besten gegeben wurde. Am Schluss war man sich einig: «Das war ein grossartiger Tag, der unbedingt bald wiederholt werden soll.»

1 / 3 An der Tour de Suisse 1981 waren sie total zerstritten, heute können sie darüber lachen: Beat Breu (links) und Gody Schmutz.

