Konzert von «I Viaggiatori» – Ein fulminanter italienischer Abend Die Musiker «I Viaggiatori» unterhielten ihr Publikum in der bis auf den letzte Platz besetzten Kaserne Bülach mit nostalgischer, italienischer Musik. Regula Bucchioni

Sänger Franco Mancuso und die restliche Band von «I Viaggiatori» sorgten für einen rundum gelungenen Abend. Foto: PD

Es hatte sich offensichtlich schnell herumgesprochen, dass das «Festa Italiana» in der Kantine Bülach schon lange ausverkauft ist und nur noch vereinzelte Barhocker und Sofaplätze frei sind. So standen einige Gäste bereits um 18.30 Uhr vor dem Gebäude, um sicher noch einen Platz zu ergattern. Kurz nach Türöffnung um 19 Uhr war die Kantine Bülach bis auf den letzten Platz besetzt. Pünktlich um 20.30 Uhr, nach dem Pastaplausch, katapultierten «I Viaggiatori» das Publikum mit ihrem Startsong «Azzurro» zurück in die 60er-Jahre. Die wundervolle Stimme des Sängers Franco Mancuso sowie das Bühnenlicht in grün-weiss-rot haben wesentlich dazu beigetragen, dass es im Saal bereits nach wenigen Takten pulsierte.

Mit drei neuen Songs im Gepäck sowie einem folkloristischen Intermezzo überraschten «I Viaggiatori» vor allem diejenigen im Publikum, die schon eines der Konzerte im Kanton St. Gallen miterlebt hatten. Die Musiker sind bekannt dafür, dass sie Dinge nicht immer so tun, «wie man es macht». Immer mal wieder etwas Neues. So klärten sie das Publikum am Ende ihres Konzerts auf, dass der Song «Mah na, mah na» ursprünglich ein Teil einer Filmmusik war und vom Italiener Piero Umiliani stammt. Mit diesem Musikstück verabschiedeten sich «I Viaggiatori» denn auch nach 80 Minuten nostalgischer, italienischer Musik von ihrem Publikum auf ganz besondere Weise, wofür sie tosenden Applaus ernteten.

Feedback auf dem Bierdeckel

Auch das Abholen eines Feedbacks gestalteten «I Viaggiatori» passend zu den 50er- und 60er-Jahren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten die Gelegenheit, auf einem speziell bedruckten Bierdeckel ihre Meinung abzugeben. Auf der Vorderseite konnte angekreuzt, auf der Rückseite ein Kommentar abgegeben werden. Diese etwas andere Art kam offensichtlich gut an, denn der Rücklauf betrug sage und schreibe 60 Prozent. Die restlichen Bierdeckel sind höchstwahrscheinlich als Andenken an einen fulminanten, unvergesslichen Abend mit nach Hause gewandert.

