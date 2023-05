Peter Weiss berichtet als Redaktor der ZRZ-Sportredaktion seit 2005 über das Sportgeschehen, vor allem im Zürcher Unterland. Seit Ende 2022 gehört er zusätzlich der Regionalredaktion des «Zürcher Unterländers» an. Er hat die Diplomausbildung Journalismus am Medienausbildungszentrum in Luzern abgeschlossen und ist seit 2002 vollberuflich als Journalist tätig.