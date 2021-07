Audi Q4 e-tron – Ein Gefühl von Zukunft Am Flughafen Zürich erhalten potenzielle Kunden im The Square einen Eindruck von der Elektromobilität und können gleich auf Probefahrt gehen. Zum Beispiel im neuen Audi Q4 e-tron. David Schnapp

Souveräner Elektro-SUV: Der Audi Q4 50 e-tron überzeugt mit seinen Fahrleistungen und der Reichweite. Foto: Audi

In der neuen Zürcher Flughafenbusinesswelt The Circle hat Autoimporteurin Amag The Square eingerichtet – einen sogenannten Mobility Hub für die Autos der Zukunft. Ein Raum im Industrial-Chic mit Backsteinwänden und riesigen Monitoren und einer Kaffeebar, wo im Moment unter anderem das Konzeptfahrzeug Audi AI:ME zu entdecken ist. Aber während der selbstfahrende AI:ME im Moment nur eine wohlgeformte Vision ist, bietet Audi zurzeit konkretere Möglichkeiten, sich dem automobilen Morgen anzunähern.

«Future Is an Attitude», die Zukunft ist eine Haltung, wird als Leitspruch auf einem der Monitore eingeblendet, während gleichzeitig ein elektrischer Audi lautlos durch eine strahlend helle Landschaft fährt und die Sehnsucht nach einer heilen, perfekten Welt weckt. Um diese Haltung den potenziellen Kunden näherzubringen, wurde dieses grosszügige Wohnzimmer der Elektromobilität eingerichtet. Interessenten können online eine Probefahrt buchen, vor Ort können sie dann in Begleitung erste Erfahrungen mit der Elektromobilität machen.