Wahlen 2022 – Ein Gemeinderat aus Schleinikon tritt nicht mehr an Fünf Schleiniker Behördenmitglieder stellen sich bei den Gemeindewahlen im März 2022 nicht mehr zur Verfügung. Anna Bérard

Nach den Erneuerungswahlen werden einige neue Behördenmitglieder im Gemeindehaus Schleinikon

ein und aus gehen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Mit den Gemeindewahlen im Frühling 2022 kommt es in den Behörden Schleinikons zu freien Sitzen. Wie die Wehntaler Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wird Gemeinderat Christian Werder nicht mehr zur Wahl antreten. Werder ist Finanz- und Forstvorstand und wird nach 14 Jahren im Gemeinderat aufhören. Die Gemeindepräsidentin Florina Böhler, die Gemeinderätin Theres Galli und die Gemeinderäte Daniel Hirt und Terzio Burri wollen alle eine weitere Amtsperiode anhängen.

Von der Rechnungsprüfungskommission geben Beat Lehmann und Sandra Bleuler bekannt, nach 15 respektive 8 Jahren nicht für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Auch im Wahlbüro kommt es zu zwei Vakanzen: Hanspeter Metzger beendet nach 8 Jahren sein Amt als Stimmzähler, und Doris Tanner ist aus Schleinikon weggezogen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die Mitglieder des Schleiniker Gemeinderats, der RPK und des Wahlbüros haben sich per Ende August entscheiden müssen, ob sie sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung stellen werden.

