Zusätzlicher Halt für S-Bahn – Ein Geschenk für Höri, das teure Folgen hätte In Höri hätte eine zusätzliche S-Bahn-Haltestelle entstehen sollen. Doch das hätte so teure Folgen, dass man darauf verzichtet hat. Thomas Mathis

Die S-Bahn-Züge halten auch zwölf Jahre nach dem Ja im Kantonsrat nicht in Höri. Foto: Leo Wyden

Der S-Bahn-Halt in Höri schien eine beschlossene Sache. Der Kantonsrat hat im Oktober 2010 – also vor über zwölf Jahren – das Geld dafür gesprochen. Vorausgegangen war ein Streit im Parlament. Die SVP wollte auf die Haltestelle verzichten und so 10 Millionen Franken im 347-Millionen-Kredit für die vierte Teilergänzung der S-Bahn einsparen. Auch SVP-Regierungsrat Ernst Stocker, der damals noch Volkswirtschaftsdirektor war, hatte das Parlament eindringlich gebeten, die neue Haltestelle Höri abzulehnen.