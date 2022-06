Seine Reaktion: «So what» – Ein Glattfelder nimmt eine gehörlose Ukrainerin bei sich auf Bei Urs Risch lebt eine gehörlose Ukrainerin. Kommuniziert wird per Handy. Das Zusammenleben erweist sich als eine Bereicherung für beide. Ruth Hafner Dackerman

Olha Stekolnikova kommt aus Mariupol und hat in Glattfelden eine Bleibe gefunden. In der Küche von Urs Risch bereitet sie einen Borschtsch zu. Speziell an der Situation Stekolnikova ist gehörlos. Foto: Raisa Durandi

Still und bescheiden sitzt sie da – Olha Stekolnikova, 48 Jahre alt, gelernte Schneiderin, wohnhaft bis vor kurzem in Mariupol in der Ukraine. Dann musste sie flüchten. Jetzt lebt sie in Glattfelden. Olha hat ein grosses Handicap – sie ist gehörlos, nimmt höchstens Vibrationen oder laute Schreie wahr. Im Alter von eineinhalb Jahren wurde das Kleinkind mit Verdacht auf Lungenentzündung gemäss Aussagen von Tochter Hanna falsch behandelt. Als Folge davon verlor Olha ihr Gehör und lernte nie sprechen. Der Begriff «taubstumm» ist in unserer Gesellschaft immer noch weit verbreitet, wird aber von den Betroffenen als diskriminierend empfunden. Olha verfügt über die Gebärdensprache, kann sich mit dieser bestens mit ihrer 19-jährigen Tochter verständigen. Hanna hat die Gebärdensprache bereits als Baby durch ihre Mutter erlernt.