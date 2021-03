Oldtimerfahrer aus Rümlang – Ein grosses Abenteuer wartet auf sie Die Geschwister Hansueli Wartenweiler und Vreni Simmen nehmen nächstes Jahr am Oldtimer-Rallye Peking–Paris teil. Für die Reise wird das Auto generalüberholt. Marlies Reutimann

Freuen sich auf das Rallye von Peking nach Paris im 80-jährigen Oldtimer: Hansueli Wartenweiler mit der Co-Pilotin Vreni Simmen. «Das Auto wird noch generalüberholt, wir schauen, dass wir fit bleiben», sagt der Pilot. Foto: Christian Merz

In Hansueli Wartenweilers Garage im Rümlanger Industriequartier verbergen sich etliche Schätze, die jedem Autofan das Herz höherschlagen lassen. Eines der Schätzchen ist der Ford Mercury Eight aus dem Jahr 1941. Sein Motor brummt tief, der Lack glänzt, die majestätische Form beeindruckt, die Sitze aus Bordeauxleder sind in einwandfreiem Zustand, und auf dem Tacho sind lediglich 20’000 Meilen registriert. Der Ford Mercury Typ acht, 22 PS, Cabrio, kam über verschlungene Wege vor einem halben Jahr in den Besitz von Wartenweiler. «Das Auto hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es kam aus den USA nach Quebec und wurde dann von seiner Besitzerin 1945 nach Paris verfrachtet», erzählt Wartenweiler. Kopien der Papiere belegen die früheren illustren Besitzer.