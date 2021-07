So will Bülach seinen Grünraum – Ein grünes Zentrum und nasse Füsse Die Bevölkerung wurde zum Grünraum in der Stadt gefragt – jetzt liegen die Antworten vor. Die Wunschliste ist vielseitig. Florian Schaer

Die Bahnhofstrasse verfügt heute schon über einzelne Bäume. Ob und wie mehr Grün und Sitzgelegenheiten möglich sind – die Frage beeinflusst das Grünraumkonzept mit. Foto: Francisco Carrascosa

In Bülach grünt so manches. Das ist leicht zu belegen, wenn man seinen Blick von Eschenmosen aus talwärts schweifen lässt. Dass es mitten im Stadtzentrum etwas weniger grüne Farbtupfer gibt, ist zu erwarten – und auch, dass es die Bülacherinnen und Bülacher dort gerade am meisten vermissen. Im Frühjahr hat die Stadt eine Bevölkerungsbefragung zum Thema Grünräume lanciert. Jetzt liegen die Themen vor, die letztlich vertieft Eingang ins Grünraumkonzept finden sollen. Die Massnahme mit dem meisten Zuspruch: «Stärkung der Aufenthalts- und Begegnungsorte im Zentrum».