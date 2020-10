Gastro-Serie: italienisch essen – Ein Hauch von Apulien in Bülach Das La Terra del Buon Gusto in Bülach bietet italienische Spezialitäten zum Mitnehmen und Vor-Ort-Geniessen. Und dies besser als die meisten Restaurants in Italien selber. Andrea Söldi

In der Trattoria La Terra del Buon Gusto steht Rico Decarolis hinter der Theke und serviert, während Mama und Papa in der Küche stehen. Sibylle Meier

Die italienische Küche geniesst ja einen konstant guten Ruf. Pizza und Pasta rufen bei vielen dermassen verklärte Feriengefühle hervor, dass dabei jegliche Objektivität verloren geht. Doch in Wirklichkeit schienen mir die Speisekarten der zahlreichen Restaurants in den Ferienorten meist recht ähnlich und langweilig. Nur selten kam ich in den Genuss der hochgelobten mediterranen Küche mit viel Gemüse. Kulinarische Höhenflüge mit üppigen Antipastitellern habe ich nur wenige Male in abgelegenen Dörfern im Piemont, in Ligurien oder auf Lipari erlebt.