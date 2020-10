Gastro-Serie «Besser essen» – Ein Hauch von Chinatown in Opfikon Der China-Take-away «Fast and Good» in Opfikon wird seinem Namen gerecht. Fabian Boller

Der chinesische Take-away «Fast and Good» ist ein bisschen anders als seine Konkurrenz in Opfikon. Foto: Fabian Boller

Chinesische Restaurants gibt es in Opfikon zuhauf, doch der China-Take-away «Fast and Good» ist einzigartig. Hier blickt man von der Schaffhauserstrasse her direkt in die Küche, wo mindestens drei Köche hektisch mit Metallgeschirr und Fritteusen hantieren. Auf der Ablage zur Strasse stehen mehrere riesige leere Plastikeimer, die mit Sambal Oelek angeschrieben sind, daneben stapeln sich leere Eierkartons. Es zischt und dampft, und die metallenen Geräusche des Kochgeschirrs sind bis nach draussen zu hören.

Authentischer als die Konkurrenz

Auf Schnickschnack und Deko verzichtet das Lokal, und genau dadurch wirkt es authentischer als manches gestylte Asia-Restaurant. Wenn man vergisst, dass nur einige Meter nebenan die Glatt vorbeifliesst, könnte man sich im Chinatown einer amerikanischen Stadt oder gar in Hongkong oder Shanghai wähnen.