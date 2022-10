Experte erklärt Immobilienpreise – Ein Haus im Bezirk Bülach kostet im Schnitt 77 Prozent weniger als in Zürich Wer in Zürich arbeitet und in Bülach wohnt, spart rund 120 Franken pro Stunde pendeln. Dieser und weitere Gründe machen es lohnend, im Unterland ein Haus zu kaufen. Manuel Navarro

Donato Scognamiglio trägt in Oerlikon Immobiliendaten aus der ganzen Schweiz zusammen. Besonders beobachtet er die Situation im Unterland, wo er selbst wohnt. Foto: Iris C. Ritter

Die Preise im Unterland sind in den vergangenen 10 Jahren stark angestiegen, im Bezirk Bülach um 43,6 Prozent, im Bezirk Dielsdorf um 36,6 Prozent. Für diese rasante Preisentwicklung gibt es verschiedene Gründe, wie Donato Scognamiglio erklärt. Scognamiglio ist CEO der Iazi AG, auf deren gesammelten Daten die Preisübersicht für ein Musterhaus im Unterland beruht. «Das Zürcher Unterland liegt nicht nur geografisch, sondern auch preislich im Mittel zwischen Winterthur und der Stadt Zürich», so der Professor für Immobilienwirtschaft. Dadurch ist das Unterland für Menschen interessant, die mit dem Kauf eines eigenen Hauses liebäugeln. «Im Bezirk Bülach zahlt man im Durchschnitt 77 Prozent weniger für das gleiche Einfamilienhaus, als man dafür in der Stadt Zürich zahlen würde. In Dielsdorf sind es gar 90 Prozent weniger!», hält Scognamiglio fest.