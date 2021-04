Blick in fremde Gärten – Ein Hinterhof zum Vorzeigen in Rafz Schon der Vorgarten an der Märktgass in Rafz ist ein mehrmaliger Hingucker. Von selbst gezogenen Pflanzen in handgetöpferten Übertöpfen bis zum Mini- Schaukelpferd über die betonierten Stiefel des Schwiegervaters: Es gibt immer etwas zum Staunen, nicht nur für die Kindergärtler. Ursula Fehr

Kathrin Kern-Fey hat ihren Garten schon fast museal gestaltet. Mit Gegenständen zum Staunen oder Schmunzeln. Foto: Francisco Carrascosa

Stolz zeigt die pensionierte Pöstlerin Kathrin Kern den ehemaligen Durchgang, der früher als Zufahrt zu den landwirtschaftlich genutzten Stadthof-Scheunen und der Trotte diente. Jetzt ist er – mit seinen heimeligen Holzbeigen und gemütlich überdacht – so etwas wie die Vorstube zur Gartenidylle im Innenhof. «Als wir vor 35 Jahren einzogen, war hier ein Hin und Her, und gleich nebenan hantierte Schuhmacher Karl Neukom, damals schon ein älterer Mann», erzählt die Hobbygärtnerin und weist mit einer Handbewegung auf ihr Paradies: «Vor 20 Jahren wurde dann in einer Quartierplanung aus dieser Zufahrt ein freies Grundstück, ideal zum Bepflanzen und Geniessen.»