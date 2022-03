Kunststoffrecycling – Ein Jahr Plastik sammeln bringt so viel wie 30 Kilometer weniger Auto fahren Immer mehr Menschen bringen ihre Joghurtbecher, Teigwarensäcke und Fleischschalen zur Sammelstelle. Es gibt effizientere Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen. Andrea Söldi

Da kommt eine ganz schöne Menge zusammen: Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz produzieren jährlich rund 100 Kilogramm Plastikmüll – dreimal so viel wie im europäischen Durchschnitt.

Foto: Marc Dahinden

Plastikverpackungen machen einen grossen Teil des Inhalts unserer Kehrichtsäcke aus. Viele Menschen verstehen nicht, wieso Kunststoffe in der Schweiz nicht systematisch wiederverwertet werden, während wir in anderen Bereichen des Recyclings vorbildlich sind. Immer mehr Gemeinden bieten ihrer Bevölkerung deshalb ein Sammelsystem an. Im Unterland gibt es bereits in 15 von 44 Gemeinden Stellen, wo mit Plastikabfällen gefüllte Sammelsäcke abgegeben werden können (Kloten, Nürensdorf, Bassersdorf, Rorbas, Lufingen, Glattfelden, Rümlang, Dielsdorf, Regensdorf, Otelfingen, Dänikon, Niederhasli, Niederglatt, Oberglatt und Schöfflisdorf). Andernorts fordern Politikerinnen und Politiker immer wieder die Einführung einer entsprechenden Sammlung.