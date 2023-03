Neues Stück – Ein Junggeselle und allerlei kuriose Gestalten Nach der Corona-Zwangspause endlich wieder auf die Bühne und dann gleich mit Turbulenzen rund um den Nachwuchs: Am Freitag, 24. März, startet das neue Stück «Baby-Alarm». Hardbühne Embrach

Allerlei schräge Gestalten sollen Richie auf den richtigen Weg führen. Foto: PD

Im Mittelpunkt steht der zügellose Richie Overbeck (gespielt von Michael Gut), der das Junggesellenleben in vollen Zügen geniesst. Seiner Tante Wilhelmine (Silvia Guggisberg) missfällt sein Lebensstil allerdings sehr, zumal sie diesen bis anhin grosszügig mitfinanziert hat. Dies soll sich nun ändern und bis zur Enterbung führen, wenn Richie sein Leben nicht grundlegend ändert. Dazu engagiert sie allerlei kuriose Gestalten, die den lieben Richie auf den rechten Weg zurückführen sollen.

Von der Haushälterin, der Vermieterin und der Postbotin

Für die Schauspielerinnen und Schauspieler der Hardbühne war es ein grosses Vergnügen, die Rollen zu erarbeiten und einmal mehr ihr komödiantisches Talent zu zeigen. Da gibt es die treue, aber nicht auf den Mund gefallene Haushälterin Elvira Hubbel (Sonia Grossrieder), die für Ordnung sorgende Vermieterin Louise Koschnick (Marion Goede), die freche Carina (Célina Schickli), die Richie zähmen soll, Harry (Richy Kocab), der beste Freund und «buddy in crime» von Richie, Elfie Habertropf (Lilian Pfeifer), die strenge Dame vom Jugendamt, Liselotte von Hühnerrupf (Susi Konrad), die verrückte Psychologin, Karl Brüllmann (Remo Marzohl), der durchgeknallte Militärfeldweibel und last but not least Berta Brief, die Postbotin, die immer noch einen oben draufsetzt.

Regie führt in dieser Saison wieder Stephanie Lemke, eine erfahrene Schauspielerin, die die Truppe mit viel Gespür für das Komische bis zur Aufführung begleitete. Endlich wieder spielen - dieses Motto sieht, hört und spürt man als Zuschauerin und Zuschauer, so dass man sich den Theaterabend nicht entgehen lassen sollte.





