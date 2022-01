Oberglatt – Ein Kandidat mischt zusätzlich mit Die sechs bisherigen Gemeinderätinnen und -räte stellen sich Ende März zur Wiederwahl. Mit Thomas Hübner will ein Neuer in die Exekutive und auch gleich Präsident werden. Renato Cecchet

Ein neuer Kandidat stellt sich neben den sechs bisherigen Mitgliedern zur Wahl in den Gemeinderat von Oberglatt. Foto: Francisco Carrascosa

In der Gemeindeverwaltung Oberglatt könnte nach den Erneuerungswahlen am 27. März in der Exekutive alles beim Alten bleiben. Die sechs bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen sich zur Wiederwahl. Neben Gemeindepräsident Roger Rauper sind das Reinhard Hofmann, Erwin Rüegg, Hans Stirnimann, Ernesto von Euw und Karin Zenger.

Ein zusätzlicher Kandidat will die Sache spannender machen. Thomas Hübner stellt sich nicht nur der Wahl in den Gemeinderat. Er wird sich mit Amtsinhaber Rauper auch einen Kampf um das Gemeindepräsidium liefern.

Nalan Seifeddini komplettiert als Präsidentin der Primarschulpflege den Gemeinderat. Sie tritt zur Wiederwahl an. Insgesamt zehn Kandidierende möchten einen der sieben Sitze in der Primarschulpflege, davon sechs Bisherige. Für die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission stellen sich sechs Kandidierende für fünf Sitze. In Oberglatt ebenfalls gewählt werden am 27. März die Mitglieder der Sozialbehörde und der evangelisch-reformierten Kirchenpflege.

