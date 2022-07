Ferientipp Livigno – Ein Katzensprung vom Engadin In der italienischen Sonderzone lebt man nach eigenen Regeln. Besuch in «Piccola Tibet». Christoph Ammann

Blick auf Livigno: Bis 1952 war das Hochtal während sechs Wintermonaten von der Aussenwelt abgeschnitten. Foto: Getty Images

Epi richtet den Blick in die Ferne und deutet auf einen Zickzackpfad, der sich weit über der Baumgrenze zwischen Felsbändern verliert. «Dort oben war ich oft, vor 50 Jahren», sagt Giuseppe Bormolini, den sie in Livigno Epi rufen. Er versinkt in der Vergangenheit: «Es war eine Lotterie: Luden sie dir Zigarettenstangen auf, hattest du Glück, musstest du schwere Schnapsflaschen tragen, wars eben Pech.»

Epi erzählt von seiner Zeit als Schmuggler. Anfang der 70er-Jahre verdiente er sich wie fast alle Burschen in Livigno ein nicht ganz legales Zubrot, buckelte Waren, die in Livigno viel billiger waren als in der Schweiz, über den Passo di Cassana (2684 Meter über Meer) – vom Val Federia hinüber nach S-chanf im Engadin. Eine andere Route, bei der vor allem Kaffee geschmuggelt wurde, führte von Livigno nach Bormio im Veltlin.

Der Umstand, dass Livigno seit den Zeiten Napoleons Zollausschlussgebiet war, befeuerte den Schmuggel, der italienische Staat und die EU bestätigten den Sonderfall, der Waren im Hochtal von Zoll und Mehrwertsteuer befreite.

Anfang der 70er-Jahre verdiente Epi sich mit Schmuggel wie fast alle Burschen in Livigno ein nicht ganz legales Zubrot. Foto: zvg

Am Wochenende kommen die Einkaufstouristen

Entlang der Hauptachse Via Plan drängen sich heute Sportshops, Alkoholgeschäfte, Supermärkte, Optiker, Schuhläden oder Boutiquen mit edlen italienischen Designerstücken. Besonders an den Wochenenden fallen Shoppingtouristen in Livigno ein, die Autos haben italienische und Bündner Nummernschilder.

Epi erreicht die Maiensässsiedlung hinten im Val Federia. Es duftet nach Bergföhren und Heu – eine Kapelle, ein paar Hütten und Gaden. Vor dem Blau des Himmels zeichnen sich die Gipfel von Pizzo Cassana und Pizzo Leverone ab. «Pro Tour bekamen wir auf heutige Verhältnisse umgerechnet 50 Euro», sagt der 67-Jährige, der bis zur Pensionierung als Bergführer und Langlauflehrer arbeitete.

Ruhe vor dem Besucheransturm: Livignos Shopping- und Gastromeile Via Plan. Foto: Getty

Die Ladenbesitzer in Livigno waren die Auftraggeber der jungen Schmuggler, im Engadin warteten Gewährsleute. «Die Kunst bestand darin, den Zöllnern auf dem Bergkamm auszuweichen», sinniert Epi, «deshalb waren wir gut getarnt.»

Längst lohnt sich der Schmuggel nicht mehr, die Schweizer Zöllner halten aber ein Auge auf die Shoppingtouristen, die aus Livigno durch den Munt-La-Schera-Tunnel zur Ofenpassstrasse zurückfahren. Die einspurige Röhre ist seit 1971 Livignos wintersichere Verbindung zur Schweiz. Die Engadiner Kraftwerke bauten sie, im Gegenzug stauten die Bündner den Spöl und nutzen das Wasser des Lago di Livigno für die Stromerzeugung. Was oft für Irritation sorgt, wenn der Wasserspiegel im Stausee ohne Vorankündigung sinkt und in Livigno das eifrig propagierte Kajakfahren verunmöglicht.

Vorfreude auf 2026

Bis 1952 war das italienische Hochtal auf 1816 Metern über Meer während sechs Wintermonaten komplett von der Aussenwelt abgeschnitten. Erst der wintersichere Ausbau der Strasse über den Passo di Foscagno nach Bormio brachte «Piccola Tibet» den zuverlässigen Anschluss ans Heimatland und begünstigte den Tourismus. Heute gibt es in Livigno 105 Hotels und 1500 Ferienwohnungen.

Durch den Tunnel oder über den Pass Infos einblenden Anreise: RhB bis Zernez, Busverbindung durch den Tunnel nach Livigno. Mit dem Auto von der Ofenpasstrasse durch den Tunnel (einspurig) oder im Sommer vom Berninapass über die Forcola di Livigno. Unterkunft: Luxushotels fehlen gänzlich, dafür gibt es viele solide familiengeführte Drei- und Viersternhäuser wie etwa das Hotel Posta im Zentrum. Sehr gutes Frühstück, kleine Wellnesszone, hotelpostalivigno.com/de/ Attraktionen: Bikepark auf Mottolino, Wellness im Aquagranda, ausgezeichnetes Heimatmuseum Mus.

Essen: Neben vielen Italienern innovative Konzepte wie in den Gourmettempeln Concordia und Mond Fei oder im rustikalen Birrificio. Beste Reisezeit: Juni bis September, Wintersportsaison November bis April. Allgemeine Infos: livigno.eu/de/

6700 Einwohner leben hier nicht mehr nur vom Shoppingtourismus. «Wir sind sehr sportlich», sagt Tourismusdirektor Matteo Dessì. Livigno gilt als Pionier im Mountainbikebusiness und schafft es, die Jahreszeiten zu verwischen.

Ein Beweis dafür liegt wie ein gigantischer Fladen unter einem Vlies in der grünen Wiese: 80000 Kubikmeter Schnee, hart gefroren, teils natürlich, teils künstlich erzeugt. Das Weiss, das bis im Hochsommer 20 Prozent des Volumens ausschwitzt, wird im August auf die Dorfstrasse gekippt und dient einem Langlauf-Sommerrennen als Unterlage. «Dank Snowfarming können wir auch unsere Wintersaison Ende Oktober starten», sagt Matteo Dessì.

Der Tourismuschef freut sich schon auf 2026: Livigno ist anlässlich der Olympischen Winterspiele von Mailand/Cortina Austragungsort der Snowboard-, Freestyle- und Aerials-Wettkämpfe. «25 Medaillensätze werden bei uns vergeben», sagt Dessì, «und unsere Spiele finden nicht irgendwo im Skigebiet statt, sondern alle Rennen und Wettkämpfe enden mitten im Dorf.»

Vorfreude: Livigno ist einer der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2026 von Mailand/Cortina. Foto: Getty

Wie das benachbarte Engadin will Livigno eine wichtige Adresse für Höhentrainingslager sein. Der Fussballplatz, um den sich eine blaue Tartanpiste mit sechs Bahnen rankt, kriegt einen neuen Rasen. Er soll Profiteams ins Camp locken. Die Frauen der AC Milan machen diesen Sommer den Anfang. Einen Steinwurf weiter entsteht hinter dem Erlebnisbad Aquagranda ein geheizter Outdoorswimmingpool mit olympischen Massen.

Sammlung von über 1000 Kuhglocken

Wenn Baron Pierre de Coubertin einst auch das Sammeln von Kuhglocken zur Olympiadisziplin gekürt hätte, wäre Casimiro Cusini dauerhafter Anwärter fürs Treppchen. Sohn John Cusini führt den Gourmettempel Al Mond Vei in Livigno. An den Wänden hängen Dutzende von Glocken aus der über 1000 Exemplare umfassenden Sammlung Casimiros.

Wie alle Einwohner Livignos waren die Cusinis Bauern. Der Opa begann, Kuhglocken zu horten, eine kam zur andern, viele aus Schweizer Giessereien. «Die älteste stammt von 1686», sagt Beizer John und entlockt dem historischen Stück ein blechernes Geräusch. Manche Treicheln im Restaurant grollen bedrohlich wie der Soundtrack einer Schweizer Anti-Corona-Demo, die Glöcklein von Kälbern oder Schafen haben einen hellen, munteren Klang. Die Cusinis globalisierten das metallene Arsenal: John zeigt eine Elefantenglocke aus Indien, den Klangkörper von einem Kamelhals und als Prunkstück die mächtige Glocke eines Kampfstiers.



Kuhglocken kommen in der alpinen Sonderzone immer noch zum praktischen Einsatz: 320 Kühe von 22 Bauern liefern Milch für die Latteria di Livigno. Seit 2005 gehört die Schaukäserei am Dorfausgang zu den bestfrequentierten Locations im Tal, an Abreisetagen bilden sich vor den Verkaufsvitrinen lange Schlangen. Käsereichef Marco Faccinelli und seine Crew produzieren 20 Käsesorten, 200’000 Kilo pro Jahr, vom zarten Weichkäse bis zu einer Art Parmesan. «Diesen lange haltbaren Hartkäse haben wir während der Pandemie kreiert, als der Absatz stockte», resümiert Faccinelli. 85 Prozent des Käses werden in Livigno verkauft, der Rest drüben im Veltlin. «Wir sind stolz, mit der Latteria zur Existenz unserer Bergbauern beizutragen», sagt der Käsereiboss.

Mittlerweile hat Epi den Rückweg im Val Federia angetreten. Beim letzten Maiensäss kommt ihm eine Herde entgegen. Nonna und Nonno treiben sieben Kühe und Rinder zur Alp hinten im Tal, der Enkel jagt eine Kuh, die nach leckeren Kräutern am Bergbach sucht. Der alte Schmuggler eilt dem überforderten Jungen zu Hilfe und bringt das Vieh auf den rechten Weg zurück und blickt dabei nochmals auf den Zickzackpfad, auf den Passo di Cassano.

Wie kleine Punkte klettern zwei Mountainbiker geschickt den Schotterweg hoch. «Die haben es einfacher als wir damals», murmelt Epi in seinen Seehundschnauz und macht sich auf den Weg zurück nach Livigno.

Die Reise wurde unterstützt vom Tourismusverband Livigno.

Christoph Ammann ist Teamleiter Reisen und schreibt seit 36 Jahren über Tourismus. Seine Lieblingsdisziplinen sind Portraits, Reportagen und Interviews. Neben Destinationen in Nah und Fern interessiert sich Ammann vor allem für die Hotellerie mit all ihren Facetten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.