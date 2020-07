Spielgruppe Mamerlapap in Bülach – Ein Kinderparadies auf Zeit Die Spielgruppe Mamerlapap ist in ein eigenes Haus gezogen. Nach der Corona-Zwangspause und den Sommerferien geht es an der Solistrasse 5 richtig los. Daniela Schenker

Das «Spielhaus im Haus» an der Solistrasse 5 in Bülach.



Foto: Sibylle Meier

Stünde vor dem Haus an der Solistrasse 5 ein gepunktetes Pferd im Garten, würde man sich fast ein wenig wie in Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt fühlen. Mit viel Farbe, Kreativität und in Fronarbeit ist im alten Einfamilienhaus mit den bunten Fensterläden ein Kinderparadies entstanden. Es ist das neue Zuhause der fünf Spielgruppen des Vereins Mamerlapap. Zum Haus gehört ein grosser umzäunter Garten samt Sandkasten, in dem die Kleinen ab zwei Jahren sicher spielen können.