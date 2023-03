Probefahrt – Ein Kombi für alle Fälle Der BMW 330e xDrive Touring verbindet Kombi-Qualitäten mit überragender Fahrdynamik und einem sparsamen Plug-in-Hybridantrieb. Das hat allerdings seinen Preis. Dave Schneider

Auf dem Papier fährt der 330e xDrive Touring fast 60 Kilometer rein elektrisch, in der Realität sind es eher 40. Fotos: BMW

Alle Welt fährt SUV. So hat man zumindest den Eindruck, wenn man die Verkaufszahlen und die Modellpaletten der Autohersteller anschaut. Viele Käufer nennen die hohe Sitzposition und den grossen Laderaum als Hauptargumente für diese Karosserieform. Ladevolumen bieten allerdings manche Kombis mehr – und das mit der hohen Sitzposition ist so eine Sache: Das Ein- und Aussteigen mag zwar bequemer sein, die Rundumsicht ist aber nicht zwingend besser, auch wenn man das gerne meint. Und fahrdynamisch macht eine hohe Position ohnehin keinen Sinn. So oder so wird man sich als Besitzer schnell daran gewöhnen – andere Faktoren wie bequeme Sitze, eine gute Bedienergonomie, ein komfortables Fahrwerk oder eine dem Fahrstil angemessene Motorisierung sind höher zu gewichten.

Doch es gibt sie noch, die Kombis, und sie werden auch noch gerne gekauft, wenn auch nicht mehr überwiegend. BMWs einstiger Topseller, der 3er Touring, ist zwar nach wie vor beliebt, muss sich in der Schweiz inzwischen jedoch den SUV-Modellen X1, X3 und X5 geschlagen geben. Dennoch: Wer im feudalen Cockpit des 3er Touring Platz nimmt, wird die Vorzüge eines SUV bestimmt nicht lange vermissen: Da passt einfach alles wie angegossen, die Sitzposition, die Ergonomie im Cockpit, die Rundumsicht – viel besser kann das gar nicht mehr werden. Und auch wenn das Ladevolumen im Vergleich zur hochbeinigen Fraktion etwas geringer ausfällt: Mit einem Kofferraum, der 500 bis 1510 Liter fasst, sind auch Käufer eines 3er Touring gut aufgestellt.

Bärenstark und sparsam

Zum Test trat die Plug-in-Hybridversion 330e xDrive an – deren Gepäckraum ist wegen der Traktionsbatterie etwas kleiner, aber mit einem Ladevolumen von 410 bis 1420 Litern immer noch sehr gross. Dafür kann diese Variante rein elektrisch fahren, gemäss WLTP knapp 60 Kilometer weit, in der Praxis sind es eher 40. Das reicht für die meisten aus, um die meisten Alltagsfahrten emissionsfrei bewältigen zu können. Geladen ist der 12-kWh-Akku schnell: Zu Hause an der Wallbox oder an anderen Wechselstromsäulen mit maximal 3,7 kW dauert eine Füllung auf 80 Prozent etwas mehr als 2,5 Stunden.

Punkto Fahrdynamik spielt der neue 3er ganze vorne mit in seinem Segment.

Der Plug-in ist aber auch wegen seiner Power eine gute Wahl. Der 2-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner erzeugt in Kombination mit dem in das 8-Gang-Steptronic-Getriebe integrierten Elektromotor eine Systemleistung von 215 kW/292 PS und beschleunigt den Mittelklassekombi in 5,9 Sekunden auf Tempo 100. Der Antriebsstrang beeindruckt mit einer gleichmässigen Kraftentfaltung und einem unmittelbaren Antritt in jeder Situation. Gleichzeitig verblüfft sein tiefer Verbrauch – sofern das Auto regelmässig an die Steckdose gehängt wird. Der WLTP-Normverbrauch von 2,1 Litern kann dann durchaus realistisch sein, im Test notierten wir knapp 4 Liter auf 100 Kilometer. Gut gelöst hat BMW auch die zum Plug-in-Antrieb gehörende Software. Fährt man beispielsweise in eine vordefinierte «eDrive Zone» in vielen Städten, schaltet das System automatisch in den Elektromodus, um im urbanen Gebiet möglichst wenig Schadstoffemissionen zu verursachen. Ist eine Route im Navi aktiv, wählt das System den effizientesten Fahrmodus für die jeweiligen Streckenabschnitte. Natürlich kann der Fahrer jederzeit selber den gewünschten Modus wählen.

Agil und sicher

Zu einem 3er-BMW gehört eine herausragende Fahrdynamik – und auch da enttäuscht der 330e xDrive Touring nicht. Der Allradantrieb ist grundsätzlich hecklastig ausgelegt und verteilt die Kraft bedarfsgerecht auf beide Achsen. So ist der Kombi sehr agil, findet jederzeit Traktion und fährt sich auch bei schwierigen Wetter- und Strassenverhältnissen problemlos und sicher. Die Balance aus Abrollkomfort und Kurvenlage ist den Fahrwerksingenieuren einmal mehr vorzüglich gelungen, die Lenkung ist wunderbar direkt und präzis, die Bremsen lassen sich gut dosieren und packen bei Bedarf kompromisslos zu. Punkto Fahrdynamik spielt der 3er Touring ganz vorne in seinem Segment.

Die neue Generation des Infotainmentsystems benötigt etwas Eingewöhnungszeit.

Dass ein Auto dieser Klasse mit allerlei Assistenzsystemen und Komfort-Features vollgepackt ist, versteht sich von selbst. Bei der Bedienung des Infotainmentsystems war BMW lange vorbildlich, die neueste Generation des iDrive genannten Systems ist allerdings etwas weniger intuitiv bedienbar. Mehr Kritik lässt sich bei diesem Auto aber kaum finden, ausser seinen Preis: Der 330e xDrive Touring startet bei 69’900 Franken, der Testwagen war mit 94’130 Franken angeschrieben – das ist viel Geld für einen Dreier, auch wenn man dafür einen herausragend guten Kombi bekommt.

BMW 330e xDrive Touring Infos einblenden Modell: Mittelklasse-Kombi

Masse: Länge 4713 mm, Breite 1827 mm, Höhe 1442 mm, Radstand 2851 mm

Kofferraum: 410 bis 1420 Liter

Antrieb: Kombination aus 2-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit Elektromotor, Allrad

Systemleistung: 215 kW/292 PS

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h

Batteriekapazität: 12 kWh

Elektrische Reichweite (WLTP): 47 bis 48 Kilometer

Verbrauch (WLTP): 2,1 Liter auf 100 Kilometer

CO 2 -Ausstoss (WLTP): 48 Gramm pro Kilometer

Preis : Ab 69’900 Franken

Infos: www.bmw.ch

