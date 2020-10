So ist die Lage in den USA – Ein kranker Präsident und sein kränkelndes Land Donald Trump hat sich infiziert. Wenigstens das scheint mittlerweile sicher. Der Rest ist eine gefährliche Mischung aus Gerüchten und Halbwahrheiten. Hubert Wetzel, Washington

«Vier weitere Jahre»: Trumpanhänger singen vor dem Walter Reed National Military Spital. Foto: Samuel Corum (EPA/Keystone)

Das Walter Reed National Military Medical Center liegt an einer breiten Straße in Bethesda, Maryland, einem Vorort der amerikanischen Hauptstadt Washington. Die Straße heißt Rockville Pike, weil sie nach Rockville, Maryland, führt – sechs Spuren, drei für den Verkehr Richtung Norden, drei für den Verkehr nach Süden. Aber jetzt ist eine Spur versperrt, auf ihr parkt ein dicker Pick-up Truck, ein Ram 2500, schwarz lackiert, mit blubberndem Motor und blinkenden Warnlichtern. Auf der Ladefläche stehen einige Männer, sie schwenken Fahnen, auf denen «Trump 2020» steht, einer schreit etwas in ein Megafon. Außer «Trump» und «Amerika» ist nicht viel zu verstehen.