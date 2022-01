Flirten auf grosser Fahrt – Ein Kreuzfahrtschiff als Single-Börse Mit der MS Vasco da Gama zu den Kapverden: hier kommen besonders Alleinreisende auf ihre Kosten. Brigitte Jurczyk

Die MS Vasco da Gama unterwegs zu den Kapverden. Die Doppelkabine gibts für Solotraveller zum Schnäppchenpreis. Foto: PD

Die Ozean-Bar ist grün und mit Palmenmuster geschmückt. Das Wasser muss man sich dazu denken. Oder einfach aus den Fenstern schauen – hinaus auf den schäumenden Atlantik. Es herrscht Windstärke acht, und die MS Vasco da Gama stampft trotzig gegen die Wellen an. Auf den Tischen schaukelt der Sekt in den Gläsern, ein bisschen schwankt auch der Boden. Claudia stört das nicht. Die Hamburger Künstlerin singt sich in Stimmung mit einem der bekanntesten Stücke aus dem Musical «Cats». «Wer hat das wunderbare Lied komponiert?», fragt sie in die Runde.

Es ist Samstag, 17 Uhr. Zeit für das Musikquiz, das die Entertainerin für die Passagiere der Vasco da Gama auf dem Weg zu den Kapverden inszeniert. Kreuzfahrer der besonderen Sorte sitzen hier: Fast alle, die Claudia Griseri zuhören, reisen allein. «Beim Musikquiz kommt man ins Gespräch», sagt die Sängerin und Schauspielerin: «Hier schliesst man Bekanntschaften, später geht man gemeinsam zum Essen.» Vielleicht folgt dann mehr.

Doppelkabine zur Alleinbenützung

Hat die günstige Gelegenheit ergriffen: Alleinreisende Karin Frank. Foto: Brigitte Jurczyk

«Das Angebot kam kurzfristig. Ich habe gleich zugegriffen», erzählt Karin Frank: «Keinen Aufschlag auf die Kabine zu zahlen, das ist schon ein Schnäppchen.» Normalerweise entrichten Singles einen Aufpreis von bis zu 100 Prozent, wenn sie die Kabine allein nutzen.

Noch zweimal zu den Kapverden Infos einblenden MS Vasco da Gama: 219 Meter lang, 31 Meter breit, elf Decks, fünf Restaurants, sieben Bars, max. 1000 Passagiere, Baujahr 1993 (diverse Renovierungen), Reederei Mystic Cruises, portugiesische Flagge. Kreuzfahrt Kapverden: Die 13-tägige Kreuzfahrt ab/bis Gran Canaria nimmt Kurs auf die Kapverden und Dakar (Senegal). Innenkabine ab 1634 Fr. p.P. (ohne Flug). Abfahrten: 18. Februar, 19. April 2022. Corona-Massnahmen: Es gilt die 2-G-Regel: Nur vollständig Geimpfte oder Genesene gelangen an Bord, wo FFP2-Maskenpflicht gilt. Alle Gäste werden bei Einschiffung kostenfrei getestet. Buchen: www.nicko-cruises.de; www.kuoni.ch

Bei einem derart günstigen Einzeltarif spielt für manche das Reiseziel nur noch die Nebenrolle. «Hauptsache, man ist nicht allein», sagt eine 62-jährige Kreuzfahrerin an einem der anderen Tische. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Sie finde auf solchen Reisen eigentlich immer Gleichgesinnte, mit denen man sich unterhalten könne. «Zu Hause sässe ich doch nur allein herum. Gerade wegen Corona. Und hier an Bord sind ja alle ausreichend geimpft und mehrfach getestet!»

Die Frau mit dem praktischen Kurzhaarschnitt ist im vergangenen Jahr viermal per Schiff verreist. «Wir unternehmen alles, damit auf der Vasco da Gama niemand erkrankt», verspricht Kreuzfahrtdirektor Konstantin Paschke. Dabei spielt ihm die niedrige Auslastung in die Hände: Wegen der Pandemie ist das sonst 1000 Passagiere fassende Schiff nicht mal zur Hälfte gebucht. Dazu kommt die 432-köpfige Crew. Für Reedereien und Veranstalter ist es wirtschaftlicher, auch mit wenig Gästen an Bord zu fahren, als den Cruiser im Hafen stillzulegen.

Beim Sonnenuntergang am Pool bleiben die Passagiere selten allein. Foto: Brigitte Jurczyk

Vor kurzem wurde ein zweistelliger Millionenbetrag ins Schiff investiert. Die Kabinen der vor 30 Jahren gebauten Vasco da Gama sind frisch renoviert und zum Teil neu eingerichtet. Ein SCR-Katalysator, der bis zu 90 Prozent der beim Verbrennungsprozess entstehenden Stickoxide entfernt, ist eingebaut worden. Er übertrifft die aktuellen Anforderungen an den Umweltschutz in sensiblen Gebieten. Dazu arbeitet ein neuartiges System die Abwässer biologisch auf, sodass keine Chemie eingesetzt werden muss. In diesem Jahr soll weiter in neue Technologie investiert werden. Die Kreuzfahrtbranche kämpft gegen den schlechten Ruf als notorische Umweltsünderin.

Grüppchen beim Bingo und am Pool

Veranstalter Nicko Cruises bewegt 26 Flussschiffe, die Vasco da Gama ist auf hoher See unterwegs. Mit der World Voyager gehört seit vergangenem Jahr auch ein neu erbautes Expeditionsschiff mit modernem Hybridantrieb zur Flotte.

Frauen in der Crew: Zaubern im Service und auf der Bühne Infos einblenden Servicekraft Rya: Trinkgeld und Sprachkurs Rya, 26, aus Mauritius sorgt sich an Bord der Vasco da Gama um das Wohl der Passagiere. Foto: Brigitte Jurczyk Rya bringt dem erkälteten Passagier jeden Abend einen Becher heisse Milch mit Honig. «Das wird helfen», sagt die 26-Jährige in fast akzentfreiem Deutsch. Geübt manövriert die zierliche, junge Frau von der Insel Mauritius Tabletts mit Tellern durch die Gänge des Bistros auf Deck 11. Seit dem Sommer vergangenen Jahres ist sie – wie viele andere Beschäftigte aus 40 Ländern – durchgängig an Bord der Vasco da Gama Bald geht es endlich wieder nach Hause nach Mauritius. Corona hat dem Tourismus auf der Insel im Indischen Ozean arg zugesetzt. Rya ist froh, dass sie auf dem Kreuzfahrtschiff einen halbwegs krisenfesten Job als Servicekraft gefunden hat. Der Lohn für die 7-Tage-Arbeitswochen ist zwar nicht hoch, aber fast alle Passagiere stecken ihr und den Kollegen Trinkgeld zu. Damit kann sie zu Hause die Familie unterstützen. Immerhin ist der Sprachkurs für die Mitarbeitenden kostenlos. «Eine Deutschlehrerin ist mit an Bord», bestätigt Rya. Deutsch sprechen zu können, kann nicht schaden. Zauberkünstlerin Alana: Abendkleid und Wanderschuhe Lässt sich beim Zaubern von Gästen helfen: Alana, 34. Foto: Brigitte Jurczyk «Ist das nicht die Zauberkünstlerin aus der Show?», hört man Passagiere fragen. Kaum wiederzuerkennen: Auf dem Ausflug auf die Kapverdeninsel São Vicente wurde das aufregend geschnittene, bodenlange Kleid von gestern Abend von Shorts und T-Shirt abgelöst, und Alana stiefelt in Wanderschuhen statt High Heels in einer Gästegruppe durchs Geröll. Vom Glamour der Abendshow ist nichts mehr zu erahnen. «Ja, als Übersetzerin begleite ich die Passagiere gerne bei den Ausflügen», sagt die 34-jährige Hamburgerin. Mit zwei Abendveranstaltungen pro Kreuzfahrt ist die Zauberkünstlerin nicht ausgelastet. Bei den Shows holt die deutsche Meisterin im Zaubern auch Gäste auf die grosse Bühne und lässt sich bei den Zaubertricks assistieren. Dabei verlässt sie sich auf ihre Intuition. Alana grinst: «Selten hat mir jemand meine Show gestohlen!»

Nach einigen Tagen auf See sieht man immer wieder die gleichen Grüppchen von Alleinreisenden bei Tisch oder in den Unterhaltungsshows, auch beim Bingo und rund um die Pools. Einige haben sich gleich am ersten Tag beim «Treffen für Alleinreisende» gefunden. Ein Angebot, das tatsächlich ein grosser Teil der etwa 150 Solotraveller an Bord wahrgenommen hat.

Blühende Zuckerrohrfelder bei Santo Antão. Foto: Brigitte Jurczyk

Auch bei den Landgängen auf den Inseln der Kapverden, etwa bei der Jeeptour über Santo Antão und São Vicente, merkt man schnell, wer zu einem passt und wer nicht. Konstantin Paschke, der schon ein paar Jahre Kreuzfahrterfahrung hat, erinnert sich: «An Bord haben sich schon manche Paare gefunden und auch später die Hochzeitsreise verbracht.» Schmunzelnd gibt er zu: «Ich habe auf dem Wasser allerdings auch schon einige Ehedramen miterlebt.»

Die Reise wurde unterstützt von Nicko-Cruises.

Fehler gefunden?Jetzt melden.