Interview mit US-Aussenminister Blinken – «Ein Krieg hätte schreckliche, verheerende Folgen» Antony Blinken warnt Russland erneut vor schweren Sanktionen und zeichnet ein düsteres Bild von der Weltordnung nach einem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Interview von Stefan Kornelius

US-Aussenminister Antony Blinken vor seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba, die sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen haben. Foto: Getty Images

Nachdem Präsident Biden diese schrille Warnung ausgesprochen hat: Was bleibt noch übrig, um einen Krieg zu verhindern?



Antony Blinken: Wie der Präsident sagte, sind wir davon überzeugt, dass Präsident Putin seine Entscheidung getroffen hat. Bis es tatsächlich dazu kommt, werden wir diplomatisch nichts unversucht lassen. Wir werden also weiterhin versuchen, ihn in seinem Denken zu beeinflussen. Das ist sehr schwierig, aber es ist meine Pflicht, nach diplomatischen Optionen zu suchen. Aber der Präsident war sehr deutlich: Wir sind vorbereitet. Auf der Sicherheitskonferenz hiess es, dass man nie zuvor mehr Koordination, Zusammenarbeit und Konsultation zwischen den Vereinigten Staaten und Europa im Allgemeinen und den Vereinigten Staaten und Deutschland im Besonderen erlebt habe. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist das Ergebnis einer sehr bewussten Anstrengung auf beiden Seiten. Ich habe ein derartiges Mass an Koordination noch nie erlebt. Im Ergebnis werden wir schnell, geschlossen und konsequent sein.