England im EM-Finale – Ein Land im Rauschzustand Nach dem Finaleinzug gegen Dänemark gibt es in England kein Halten mehr. Das Coronavirus scheint weit weg. Peter Nonnenmacher aus London

Englische Fans feiern auf dem Trafalgar Square den Einzug ins EM-Finale. Foto: Niklas Halle’n (AFP)

Selbst der Bischof kapitulierte emotional. «Mein Magen war total im Eimer», berichtete Nick Baines, der anglikanische Oberhirte im nordenglischen Leeds. «Mein Herz raste wie wild.» Wie beim letzten Zahnarztbesuch sei das gewesen. Welche Erleichterung aber, als «diese ganze Angst plötzlich in pure Freude und Feierstimmung umschlug und in Frohsinn explodierte». Das war, als der Schlusspfiff kam beim Spiel Englands gegen die Dänen am Mittwochabend. Als Gareth Southgates Team sich den Einzug ins EM-Endspiel gesichert hatte.

Bischof Baines’ Gefühle verbanden ihn zu diesem Zeitpunkt mit den rund 60’000 englischen Fussballfans drinnen im Wembley-Stadion – und Millionen anderen Mitgerissenen draussen im Lande. Noch nie seit der Eröffnung des renovierten Stadions im Jahr 2007 habe man eine solche Euphorie erlebt im Wembley, schworen die, die dabei gewesen waren. Jubelnd, tanzend und im «Sweet Caroline»-Rausch hatten ja die Zehntausenden auf den Rängen mit dem Team den 2:1-Erfolg dieses Halbfinales gefeiert. Anschliessend, als sie aus dem Stadion strömten, konnten sich die überglücklichen Fans nicht lassen vor Begeisterung.