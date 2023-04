Gewinn wird gespendet – Ein Lauf für den guten Zweck in Regensberg Die neue Laufveranstaltung «Run for the Planet» hat zwei Ziele: Die Teilnehmenden sollen ihre Freude am Sport ausleben und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun. Lara Surber

Der neue Sportanlass «Run for the Planet» ist für die ganze Familie geeignet. Foto: PD

Am Samstag, 1. Juli, wird Regensberg zum Austragungsort des neuen Sportanlasses «Run for the Planet». Die Laufveranstaltung umfasst verschiedene Kategorien vom 400-Meter- bis zum 12-Kilometer-Lauf und eignet sich damit für die ganze Familie und für Laufanfänger genauso wie für ambitionierte Hobbyläuferinnen. Schulklassen und Firmen können sich ab jeweils vier Teilnehmenden an der Schulklassen-, respektive Firmenchallenge mit der Konkurrenz messen. Höhepunkt der verschiedenen Strecken: der Ausblick auf das Dorf Regensberg mit seiner Burg.

Die autofreie Gemeinde passt zum Konzept des Run for the Planet, dem Lauf für den guten Zweck. Die Veranstalter möchten einen möglichst nachhaltigen Anlass mit kleinem ökologischen Fussabdruck durchführen. Beim Lauf können die Teilnehmenden ihre Freude am Sport ausleben – und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.

Lokale Produzenten

Die Nachhaltigkeitsbemühungen der Veranstalter zeigen sich an verschiedener Stelle. So ist beispielsweise die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr für die Teilnehmenden innerhalb des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) kostenlos. Auf Plastikverpackungen wird nach Möglichkeit verzichtet. Das Verpflegungsangebot vor Ort ist vegetarisch und stammt wo möglich von lokalen Produzenten. Und auch bei den Preisen und Erinnerungsgeschenken für die Teilnehmenden stehen lokale Produzenten und möglichst wenig Abfall im Fokus.

Spenden für zwei Schweizer Unternehmen

Der gesamte Gewinn des Anlasses wird an zwei Organisationen gespendet: «Myblueplanet» setzt sich für konkreten Klimaschutz in der Schweiz ein. Und der Verein Grünwerk kümmert sich um den Erhalt und die Förderung der Biodiversität, hauptsächlich im Kanton Zürich.

