Nick Cave verliert einen zweiten Sohn – Ein Leben voller Gewalt und Tod Nick Cave, der düstere australische Songwriter, erleidet wieder einen Tod in der Familie. Es kommt einem vor, als treffe ihn das Elend seiner eigenen Lieder. Jean-Martin Büttner

Er verlor früh seinen Vater – und als Vater zwei seiner vier Söhne: Nick Cave setzt sich auch in seinem Werk immer wieder mit dem Tod auseinander. Foto: Keystone

Jethro Lazenby starb mit 30 Jahren in der australischen Hauptstadt Canberra unter noch unbekannten Umständen. Der älteste Sohn von Nick Cave und dem ehemaligen Model Beau Lazenby, 1991 in Melbourne geboren, hatte sich als Model, Rapper, Fotograf und Schauspieler betätigt. «Mit grosser Trauer kann ich bestätigen, dass mein Sohn Jethro von uns gegangen ist», teilte der Vater am Dienstag mit und bat darum, seine Privatsphäre zu respektieren.