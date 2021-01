Kosten und Nutzen in Zahlen – Ein Lockdown zahlt sich wirtschaftlich aus Der Nutzen der geretteten Lebensjahre übersteigt die von strengen Einschränkungen verursachten Kosten. Das zeigen Berechnungen der Covid-Taskforce. Markus Diem Meier

Ein Lockdown verursacht enorme Kosten. Gemäss einer ökonomischen Studie der Taskforce lohnt er sich wegen der gesundheitlichen Folgen dennoch: Covid-Patient im Universitätsspital Lausanne. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Den einen können Einschränkungen zur Verhinderung von Ansteckungen nicht weit genug gehen. Andere fürchten enorme wirtschaftliche Folgeschäden und würden deshalb am liebsten ganz auf Lockdowns verzichten. Aber wie steht es wirklich um das Verhältnis von Kosten und Nutzen der Einschränkungen. Um das zu errechnen, hat der Bundesrat bereits im Dezember die Ökonominnen und Ökonomen seiner Covid-Taskforce beauftragt. Diese Woche wurde ihr Bericht veröffentlicht.

Unter dem Strich lohnt sich der Lockdown

Die Autorinnen kommen zum Schluss, dass sich die Beschränkungen trotz der hohen Kosten lohnen. In ihrem Basisszenario gehen sie davon aus, dass das Virus weiterhin so viele Todesopfer wie in jüngster Zeit fordert – nämlich rund 80 pro Tag (zu den neuesten Corona-Zahlen). Bei einer deutlich höheren Ansteckungsrate, wie sie Mutationen des Coronavirus zugeschrieben wird, fällt das wirtschaftliche Kalkül noch deutlich stärker zugunsten eines strengen Lockdown aus.