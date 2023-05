Probefahrt – Ein M für alle Fälle Erstmals bietet BMW den M3 auch als Touring an. Damit werden die herausragenden Eigenschaften von Sportlimousine und Kombi vereint. Chris Kutter

1 / 4 Gerade auf Schweizer Passstrassen ist der M3 Touring mit seinem variablen Allradantrieb perfekt aufgestellt. Fotos: David Künzler/BMW

Dynamischer Sportwagen oder Familienkombi? Nutzwert oder Fahrspass? Für den neuen BMW M3 Competition Touring heisst die Antwort: beides. Erstmals in der Markengeschichte wird die Kombi-Karosserie eines 3er Touring mit der Motorsport-erprobten Technik eines M3 verbunden. Und das stösst bei der Käuferschaft auf reges Interesse. Denn sind wir ehrlich: Für einen Skiurlaub war der M3 in den vergangenen Modellgenerationen kein optimales Auto. Der potente Heckantrieb sorgt zwar dafür, dass der M3 zu Recht als Massstab unter den sportlichen Limousinen zählt, auf Schnee und Eis gerät er hingegen schnell an seine Grenzen. Und für einen winterlichen Familienausflug ist das Platzangebot in der Limousine meist zu knapp.

Platz für Kind und Kegel

Diese Probleme löst nun der M3 Touring. Der Sport-Kombi wird grundsätzlich mit dem variablen M-Allradantrieb ausgeliefert und ist damit auch für schwierige Strassenverhältnisse gerüstet – gerade in der Schweiz ein starkes Argument im Vergleich zur rein heckgetriebenen Limousine. Der Kofferraum fasst 500 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es bis 1510 Liter – das Urlaubsgepäck für vier Personen samt Schlitten passt also locker hinein. Und wer mehr Platz braucht, löst das mit der Dachbox aus dem Zubehörprogramm. Damit erfüllt auch der sportlichste 3er Touring alle Voraussetzungen für einen Familien-Skiurlaub.

BMW M3 Competition Touring Infos einblenden Modell: Mittelklasse-Kombi

Masse: Länge 4794 mm, Breite 1903 mm, Höhe 1436 mm, Radstand 2857 mm

Kofferraum: 500 bis 1510 Liter

Motor: 3-Liter-Reihensechszylinder-Turbobenziner mit 375 kW/510 PS

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (optional 280)

Verbrauch (WLTP): 10,4 Liter auf 100 Kilometer

CO 2 -Ausstoss (WLTP): 235 Gramm pro Kilometer

Preis: Ab 130’700 Franken

Infos: www.bmw.ch

Doch das ist nur das eine Ende des Spektrums. Auf der anderen Seite soll und will der M3 Competition Touring weiterhin ein echter Sportwagen sein. Trimmt das M-Setup-Menü den Touring auf der Autobahn noch durch und durch auf Komfort, kann es auf der Landstrasse deutlich mehr Fahrdynamik zulassen: Die Parameter Lenkung, Dämpfung, Bremsgefühl sowie das Ansprechverhalten von Motor und Getriebe können hier angepasst werden. Auf Knopfdruck am Lenkrad wird der fahrstabile Allradantrieb zum puristischen Hinterradantrieb, was bei zügigen Kurvenfahrten auf trockenem Untergrund durchaus Sinn macht. Die Fahrwerksabstimmung wurde ausserdem im Vergleich zur Limousine leicht angepasst, um die Verwindungssteifigkeit im Fahrzeugheck auch mit Kombiheck zu gewährleisten, wurden zusätzliche Verstrebungen installiert.

Ein breites Spektrum

Das Resultat: Touring oder nicht, ein BMW M3 Competition glänzt mit agilem Einlenkverhalten, präziser Lenkung und genauem Feedback am Lenkrad. So ist der Wagen beherrschbar und fahraktiv zugleich. Garniert wird das sportliche Gesamtpaket durch den Reihen-Sechszylinder-Biturbo mit 375 kW/510 PS und 650 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h schafft der Kombi in sagenhaften 3,6 Sekunden. So ist auch aus engen Kehren hinaus mehr als genug Kraft da, die dank dem intelligenten Allradsystem verlustfrei auf die Strasse kommt. Was auf kurvigen Passstrassen ebenfalls beeindruckt, sind die Anti-Rutsch-Schienen des optionalen Kofferraumpakets, welche das Gepäck perfekt an Ort und Stelle halten und es vor wildem Hin- und Herrutschen bewahren.

Trotz der auf Knopfdruck abrufbaren Wildheit liefert der Power-Kombi auch Fahrkomfort. Im edel ausstaffierten Innenraum kommen zwar keine Zweifel an seinem sportlichen Charakter auf, dennoch sind alle von BMW gewohnten Features und digitalen Spielereien verfügbar. Der M3 Competition Touring bietet somit tatsächlich eine beachtliche Bandbreite: Im einen Moment noch praktischer Familientransporter, wird er auf dem nächsten Meter zum Sportwagen ohne Wenn und Aber. Zu haben ist der erste M3 Touring der Geschichte ab 130’700 Franken.

