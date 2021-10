Porträt von Walter Kielholz - Ein Machtmensch lässt los

Walter Kielholz im Porträt – Ein Machtmensch lässt los Ohne Walter Kielholz würde das neue Kunsthaus heute nicht seine Türen öffnen. Jetzt hört der Mann auf, der es gewohnt ist, dass am Ende immer er entscheidet. Mario Stäuble



Der Neubau des Kunsthauses war seine «letzte grosse Kiste»: Walter Kielholz im «Pixelwald», einem Werk der Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist. Foto: Anna-Tia Buss

Spätabends am Dienstag hat Walter Kielholz zu Hause noch eine Zigarre geraucht. 800 Kunstfreunde sind ins neue Kunsthaus gekommen, um zu feiern. Nach zwei Jahrzehnten Planung, politischem Hickhack, endlosen Verhandlungen und Kosten von rund 200 Millionen Franken präsentiert das Museum seinen Erweiterungsbau der Öffentlichkeit. Ein Sammler habe den halben Abend vor Freude geweint, erzählt er. Die Stimmung: «Fantastisch.»

Nun, am Mittwochmorgen, sitzt er an seinem Wohnzimmertisch in seinem Anwesen am Zürichberg und spricht über die eine Person, die den Abend nicht miterlebt hat – Anne Keller Dubach.