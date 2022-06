Erste deutschsprachige Selenski-Biografie – Der märchenhafte Coup eines Zürcher Verlags Michael Frick kannte in der Verlagswelt bislang niemand. Jetzt hat er sich die Rechte an der ersten deutschsprachigen Biografie über den ukrainischen Präsidenten gesichert. Das Protokoll einer wundersamen Geschichte. Nora Zukker

Wolodimir Selenski hat seit dem 24. Februar 2022 die Ukraine nicht mehr verlassen. «Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit!» ist seine Botschaft an die westliche Welt. Foto: Keystone

In Zürich-Leimbach sitzt Michael Frick und weiss nicht, wie ihm geschieht. 2021 hat er seinen Einmannverlag edition gai saber gegründet und sich auf Übersetzungen französischer Essays spezialisiert. Bisher kannten ihn nur wenige Menschen. Aber am Donnerstag erscheint nun in seinem Verlag die erste deutschsprachige Biografie über Wolodimir Selenski.