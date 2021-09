Sicherer Velo fahren – Ein Mehrzweckstreifen kommt auf die Dorfstrasse in Kloten Mehr Sicherheit für Velofahrende, mehr Qualität für den Verkehr. Unter diesen Gesichtspunkten startet der Kanton im Oktober in Kloten einen Versuch.

Hier, auf der Klotener Dorfstrasse, wird ein Mehrzweckstreifen aufgemalt. Das ist eine Fläche in der Mitte der Fahrbahn. Foto: Martin Liebrich

Die Veloinfrastruktur auf der Dorfstrasse in Kloten ist unzureichend und muss verbessert werden. Dies teilt die Baudirektion des Kantons Zürich mit. Wobei «unzureichend» quasi gleichbedeutend ist mit nicht vorhanden. Ab Oktober 2021 testet das kantonale Tiefbauamt im Rahmen eines Versuchs nun einen sogenannten Mehrzweckstreifen. Der Versuch soll zeigen, ob eine Verbesserung insbesondere für den querenden Veloverkehr erreicht werden kann. Der Versuch wird mit einem Monitoring begleitet.

Der heutige Strassenquerschnitt der stark befahrenen Dorfstrasse sei zu schmal, um alle Anforderungen der Verkehrsteilnehmenden vollumfänglich zu erfüllen, heisst es in der Mitteilung weiter. Nun sollen die Verkehrssicherheit gesteigert und die Verträglichkeit zwischen motorisierten Fahrzeugen und Velos verbessert werden. Und: «Um insbesondere Velofahrenden ein vereinfachtes Abbiegen von der Rank- in die Lindenstrasse zu ermöglichen, wird auf der Dorfstrasse auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Lindenstrasse und dem Kreisel Industriestrasse als Sofortmassnahme ein Mehrzweckstreifen markiert.» Der Versuch wird auf zwei Phasen aufgeteilt. Er soll zeigen, ob und in welcher Variante ein Mehrzweckstreifen im Rahmen der Instandsetzung der Dorfstrasse umgesetzt wird, welche in zwei Jahren geplant ist.

Mehrzweckstreifen anstatt Einlenker

Ein Mehrzweckstreifen erfüllt – wie der Name schon sagt – mehrere Zwecke. Es handelt sich dabei um eine Fläche in der Mitte der Fahrbahn, welche das Queren der Dorfstrasse für den Veloverkehr erleichtern und sicherer machen soll. Die Realisierung des Mehrzweckstreifens erfolgt in zwei Phasen. In einer ersten Phase wird im Oktober der Mehrzweckstreifen durch zwei gestrichelte Leitlinien markiert. In einer zweiten Phase wird der Mehrzweckstreifen im Frühling 2022 mit einer vollflächigen, farbigen Markierung ausgeführt.

Die Auswirkungen des Mehrzweckstreifens werden in beiden Varianten überprüft. In den nächsten Tagen finden die ersten Erhebungen statt, um den Ausgangszustand zu erfassen. Die weiteren Erhebungen werden jeweils durchgeführt, nachdem die neue Markierung etwa ein halbes Jahr bestanden ist, also kurz vor der zweiten Phase im Frühling 2022 sowie am Ende der zweiten Phase im Herbst 2022. Für die Erhebungen werden im betroffenen Abschnitt an einzelnen Tagen Kameras und Seitenradargeräte montiert.

Durch die Markierungsarbeiten und das Monitoring ergeben sich grundsätzlich keine Verkehrseinschränkungen. Kurzfristige, temporäre Behinderungen sind jedoch möglich.

red

