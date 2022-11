Libanons Präsident – Ein Meister des politischen Schachzugs geht – ohne Nachfolger Michel Aoun galt vielen bei seinem Amtsantritt als Hoffnungsträger. Nun endete die Amtszeit des libanesischen Präsidenten. «Der General» hinterlässt ein gefährliches Machtvakuum. Mirco Keilberth

Der letzte Schachzug der Präsidenten war die Lösung des israelisch-libanesischen Grenzstreits: Michel Aoun. Foto: AFP

Einige Katastrophen geschehen so still und beiläufig, dass ihre Tragweite erst viel später sichtbar wird. Am vergangenen Sonntagnachmittag war es im Libanon so weit. Präsident Michel Aoun verliess nach sechs Jahren und einer kurzen Zeremonie im Beisein mehrerer Hundert Anhänger seinen Amtssitz. Als die Autokolonne den Baabda-Palast verliess und sich die grossen eisernen Tore schlossen, hatte die jahrelange politische Krise im Land der Zedern einen neuen Höhepunkt erreicht. Denn die politischen Parteien des Libanon konnten sich bisher auf keinen Nachfolger des 89-Jährigen einigen.