Wetter in der Schweiz – Ein Mini-Sommer für nächste Woche Temperaturen von teils über 30 Grad sind möglich, mehrere Tage mit sommerlichem Wetter werden prognostiziert.

Ab Mitte nächster Woche gibts Badiwetter in der Schweiz. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

«Nach durchzogenem Wochenende kämpft sich der Sommer zurück», schreibt Meteonews in einem Communiqué vom Freitagmorgen. Was kann sich die regengeplagte Schweiz mehr wünschen als das? Vor allem für die zweite Wochenhälfte prognostiziert Roger Perret von Meteonews einen Mini-Sommer. «Das Zentrum des Hochs über dem Mittelmeer verschiebt sich Richtung Westen. Und das werden wir in Form von höheren Temperaturen zu spüren bekommen», sagt der Wettermann. Wenn sich das System nur ein bisschen verschiebe, dann gäbe es auch bei uns Hitze.

Konkret bedeutet das ab Mittwoch bereits im Süden mögliche 30 Grad. Ab Donnerstag könnte diese Marke auch im Norden des Landes wieder geknackt werden. «Wahrscheinlich bleibt es sommerlich warm», schreibt Perret in seinem Lagebericht. «Es ist auch möglich, dass die im westlichen Mittelmeerraum liegende sehr heisse Luft angezapft wird und es einige Hitzetage gibt.» Klar sei, dass sich in der nächsten Woche im Norden nach vielerorts über 10 Tagen ohne sommerliche Temperaturen wieder schönes Sommerwetter einstelle.

Hoch über dem Mittelmeer verschiebt sich Richtung Westen

Statistisch gesehen sei das «absolut drin», dass es gegen Mitte August noch Hitzetage gebe, so Perret. «Das war in den letzten Jahren oft der Fall.»

Lässt sich gar eine längerfristige Prognose für einen Spätsommer ablesen? Ein stabiles Hoch, in dessen Einflussgebiet sich die Schweiz befindet? Darauf will sich der Wettermann nicht einlassen: «Nein, das wäre zu spekulativ.» Bringt die Verschiebung des Hochs über dem Mittelmeer Richtung Westen den Ländern im Südosten Europas etwas Milderung was die Waldbrandsituation anbelangt? «Zumindest Regen wird es wohl weiterhin kaum geben. Einzig die Temperaturen werden etwas zurückgehen. Heiss bleibt es aber immer noch», erklärt Perret. Grosse Hitze in Süditalien Für die nächsten Tage sagen Meteorologen wieder grosse Hitze für den Süden Italiens voraus. Die Temperaturen könnten von Sonntag an die 40 Grad erreichen und dann bis zu 45 Grad steigen, teilte der Wetterdienst meteo.it mit. Dagegen sind für den Norden ab dem Wochenende wieder Unwetter vorhergesagt. Zu Überschwemmungen kam es schon zuletzt unter anderem am Comer See oder in Südtirol. Dort stabilisierte sich die Lage am Freitag allerdings. Ab Samstag sollen neue Gewitter in den Alpenregionen kommen.

