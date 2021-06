Gemeindeversammlung Dietlikon – Ein Mittelalterdorf für 156’000 Franken Die Gemeindeversammlung von Dietlikon hat am Montag alle Geschäfte durchgewinkt. Auch die halbe Million Franken fürs Jubiläumsfest 2024. Florian Schaer

Auf dieser grünen Wiese vor den Toren Dietlikons soll das Mittelalterdorf zu stehen kommen. Florian Schaer

Im August 2024 will Dietlikon 900 Jahre urkundliche Erwähnung feiern. Das Grobkonzept ist längst erstellt: Auf dem Gebiet Chegelächer wird ein mittelalterliches Dorf aufgestellt, mit Märkten, Werkstätten und kulturellen Darbietungen, 900 Bäume sollen auf Gemeindegebiet gepflanzt werden und einen Foxtrail soll es geben.

Am Montag hat die Gemeindeversammlung für das Gesamtvorhaben einen Objektkredit in der Höhe von 500’000 Franken genehmigt. Der Bau des Dorfes allein ist mit 156’000 Franken veranschlagt, die Bäume mit 23’000 Franken. Es war das einzige Geschäft, gegen das vereinzelte kritische Voten zu vernehmen waren, so sagte Dietlikons stellvertretender Gemeindeschreiber Renato Hutter auf Anfrage. Einzelne Stimmbürger hätten sich am Gesamtbetrag aufgehalten, andere hätten die geplanten bedruckten Kunststoffblachen, die an Baugerüsten angebracht die historischen Hausfassaden simulieren sollen, als zu wenig nachhaltig kritisiert. «Wir haben ihnen aber erklären können, dass wir dafür nur recyceltes PET verwenden werden.» Die Vorlage sei schliesslich mit grosser Mehrheit durchgewinkt worden.